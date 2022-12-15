Общество 15.12.2022 в 09:43

В мэрии Улан-Удэ рассказали, кто будет ремонтировать дороги в следующем году

Всего планируется отремонтировать 25 участков
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Текст: Константин Воронов
В мэрии Улан-Удэ рассказали, кто будет ремонтировать дороги в следующем году
В следующем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Улан-Удэ планируется отремонтировать 25 участков дорог общей протяженностью 30 км. На масштабный ремонт выделено 700 млн рублей, как и в прошлые годы.

- Впервые мы получили такое финансирование в 2019 году и до сегодняшнего дня сохраняем размер. За это время мы капитально отремонтировали 150 км дорог. Ремонтировали с пешеходными переходами, с обустройством остановочных карманов, светофорных объектов, освещения. Практически все основные магистрали города мы сделали, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Ежегодно за контролем качества работы следит рабочая группа из числа депутатов горсовета, общественников и специалистов администрации.

- Рабочая группа дотошно проверяла, как подрядчики делают работу. В конце концов, мы пришли к тому, что подрядчик понял, что хитрить и выискивать выгоду на ровном месте не надо, потому что придется переделывать работы за свои деньги. Сегодня подрядчик у нас работает стабильно, качественно, но контроль продолжится, - отметил мэр.

На сегодня определены подрядчики всех объектов, кроме дороги по проспекту 50-летия Октября. Торги проводятся заблаговременно, чтобы дорожники успели подготовиться к наступлению благоприятной погоды и началу ремонта - закупить все необходимые материалы и набрать работников.

Как отметили в мэрии, все выбранные для ремонта дороги социально важны. По многим из них проходит движение общественного транспорта и осуществляется подъезд к жилмассивам. Они обеспечивают подъездной путь к детсадам и школам, учреждениям культуры, больницам, поликлиникам, базам отдыха и гостиницам.

Список дорог:

- Дорогу по улице Ключевской будет ремонтировать ООО «Доринвест».

- Дороги по улицам Денисова и Залесная отремонтирует ООО «Байкалагропром»

- Ремонт дорог по улицам Совхозная и к детскому саду в мкрн Забайкальский проведет ООО «БСК».

- Ремонт дорог по ул. Орловская, Армавирская, Гусиноозёрская, Пирогова проведет МБУ «Комбинат по благоустройству».

- Дорогу по улице Краснофлотская от ул. Шумяцкого до ул. Тобольская отремонтирует «СКМ Строй».

- Дороги по ул. Жуковского от пр. 50 лет Октября до ул. Юного Коммунара, Хоца Намсараева, ул. Иволгинская, Гурульбинская обновит «СК Арсенал».

- Улицы Гастелло, Краснодонская и участок от ул. Северо-Восточная до ул. Камова отремонтирует ООО «Структура».

- Дороги по улицам Севастопольская, Белинского, Туполева, Яковлева, Октябрьская, участок по ул. Авиационная от дома 40б до ул. Сперанского, по ул. Сперанского до ул. Авиационная отремонтирует «Инвестстрой».

- Дорогу по улице Борсоева обновит подрядная организация «НардеванСтрой».

Фото: мэрия Улан-Удэ
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