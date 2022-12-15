Общество 15.12.2022 в 10:37

Глава минприроды РФ о дамбах в Улан-Удэ: «Работы ведутся с опережением графика»

Здесь исключены поставка иностранного оборудования, работа с инертными материалами и тяжелой техникой
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Текст: Номер один
Глава минприроды РФ о дамбах в Улан-Удэ: «Работы ведутся с опережением графика»
В Бурятии работы по реконструкции защитных дамб идут по плану,  а один из этапов с опережением графика. Об этом заявил в Улан-Удэ глава минприроды РФ Александр Козлов на совместном совещании  минприроды России и Генеральной прокуратуры РФ по вопросу строительства объектов инженерной защиты населения и территорий от негативного воздействия вод на территории Дальневосточного федерального округа.

В совещании под председательством министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова и заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина приняли участие руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов и главы регионов ДФО, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.  

«В Бурятии срывов никаких не предполагается, потому что работа не предполагает поставку иностранного оборудования, работу с инертными материалами и тяжелой техникой. Реконструкция защитных дамб в Улан-Удэ ведется с опережением графика. Что касается Наушек, там было отклонение в графике, поэтому были вынесены меры прокурорского реагирования. Задержка связана с тем, что изменилось течение реки и потребовалась корректировка проектно-сметной документации. Руководство региона с этой задачей справилось. Полтора месяца были потеряны, но рассчитываем, что в 2023 году они будут на стройплощадке наверстаны», - отметил Александр Козлов.

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин указал, что требуют своевременной оценки органов следствия все факторы, из-за которых срываются мероприятия по минимизации последствий природных катаклизмов.  
  
«Активное продолжение взаимодействия по вопросу строительства объектов инженерной защиты будет способствовать скорейшему решению вопросов защиты населенных пунктов от негативного воздействия вод и стабилизации сложившейся ситуации в регионах Дальнего Востока», - отметил Дмитрий Демешин.    
  
В Бурятии в настоящее время строительство объектов инженерной защиты от паводков реализуется в рамках нормативных сроков.  

«Реконструкция существующей дамбы на реке Селенга и Уда, в центральной части Улан-Удэ идет в рамках графика. Техническая готовность составляет 56,4%. Техническая готовность дамбы на реке Селенга в районе очистных сооружений составляет 83,2%. Запущены работы по строительству  в Наушки», - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.    

На 2022-2023 Республике Бурятия одобрено финансирование трёх объектов капитального строительства с общей стоимостью 820,72 млн руб:
    
– Защита Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек Селенга и Уда. Этап 1. Это реконструкция существующей дамбы  в центральной части города;  

– Защита Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек Селенга и Уда. Этап 2. Это реконструкция дамбы в районе очистных сооружений Улан-Удэ;

– Инженерная защита поселка Наушки от затопления паводковыми водами реки Селенга в Кяхтинском районе.

После совещания министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов оценил ход реконструкции защитной дамбы в районе очистных сооружений и в центральной части города, а также реконструкцию правобережных очистных сооружений Улан-Удэ.

«Коллеги доложили, и я увидел, что работы ведутся с опережением графика. Самое главное, что это комплексное решение, когда одновременно строятся два объекта, которые зависят друг от друга: и очистные сооружения, и берегоукрепление. И оба объекта строятся с опережением. Таким образом, не возникнет такой ситуации, что очистные реконструируют раньше, чем обеспечат их защиту. Тогда все запустится в срок», - отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.  

Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ ведётся в рамках национального проекта «Экология».  В настоящее время частично завершены подготовительные работы строительной площадки. Работы планируется завершить до конца 2024 года, а ввести объект в эксплуатацию в 2025 году.

Фото: egov-buryatia.ru
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дамбы строительство Улан-Удэ

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