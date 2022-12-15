Общество 15.12.2022 в 15:38
Улан-удэнка взыскала с «управляшки» ущерб за потоп
Квартиру горожанки затопило во время ливня
Текст: Константин Воронов
Судебные приставы Бурятии взыскали с управляющей компании в пользу жительницы Улан-Удэ компенсацию материального ущерба за затопленную квартиру.
Как рассказали в УФССП, во время ливня водосток, находящийся в доме, где живет улан-удэнка, не справился с большим потоком воды. В результате произошла протечка с кровли в квартиру. Водой залило зал, коридор и кухню. Материальный ущерб был оценен в 156 тысяч рублей.
Чтобы возместить понесенный ущерб, женщине пришлось обратиться в суд. Суд с ее доводами согласился и возложил ответственность за происшествие на управляющую компанию, которая оказывает услуги по надлежащему содержанию и ремонту многоквартирного дома.
Под контролем судебного пристава сумма материального ущерба была полностью выплачена горожанке.
Фото: pixabay.com
Как рассказали в УФССП, во время ливня водосток, находящийся в доме, где живет улан-удэнка, не справился с большим потоком воды. В результате произошла протечка с кровли в квартиру. Водой залило зал, коридор и кухню. Материальный ущерб был оценен в 156 тысяч рублей.
Чтобы возместить понесенный ущерб, женщине пришлось обратиться в суд. Суд с ее доводами согласился и возложил ответственность за происшествие на управляющую компанию, которая оказывает услуги по надлежащему содержанию и ремонту многоквартирного дома.
Под контролем судебного пристава сумма материального ущерба была полностью выплачена горожанке.
Фото: pixabay.com
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