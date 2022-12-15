Улан-удэнка взыскала с «управляшки» ущерб за потоп

Судебные приставы Бурятии взыскали с управляющей компании в пользу жительницы Улан-Удэ компенсацию материального ущерба за затопленную квартиру.Как рассказали в УФССП, во время ливня водосток, находящийся в доме, где живет улан-удэнка, не справился с большим потоком воды. В результате произошла протечка с кровли в квартиру. Водой залило зал, коридор и кухню. Материальный ущерб был оценен в 156 тысяч рублей.Чтобы возместить понесенный ущерб, женщине пришлось обратиться в суд. Суд с ее доводами согласился и возложил ответственность за происшествие на управляющую компанию, которая оказывает услуги по надлежащему содержанию и ремонту многоквартирного дома.Под контролем судебного пристава сумма материального ущерба была полностью выплачена горожанке.Фото: pixabay.com