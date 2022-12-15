Общество 15.12.2022 в 16:26

Санавиация Бурятии за сутки спасла шесть человек

Из них – четверо детей, включая двух новорожденных пациентов
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Текст: Номер один
Санавиация Бурятии за сутки спасла шесть человек
Шесть пациентов эвакуированы за минувшие сутки Территориальным центром медицины катастроф Бурятии. Из них санавиацией эвакуированы четверо детей, двое – новорожденных, сообщили в минздраве республики.

В эвакуации участвовали три бригады: неанотологическая (младенческая), детская, взрослая бригада и воздушный борт.

В одном из случаев родители ребенка выехали из отдаленного района Бурятии в Улан-Удэ на плановое обследование. Однако в дороге  состояние маленького пациента резко ухудшилось. По пути следования ребенка завезли в Слюдянскую районную больницу в Иркутской области во избежание последствий.

После получения вызова бригадой санавиации успешно была произведена эвакуация ребенка в медицинскую организацию в Улан-Удэ для дальнейшего обследования и лечения. Ситуация находилась под контролем минздрава Бурятии.

Необходимо отметить, что слаженная работа большой команды позволила своевременно доставить всех пациентов в медицинские организации города для оказания специализированной помощи.

Фото: минздрав Бурятии
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