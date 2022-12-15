Санавиация Бурятии за сутки спасла шесть человек

Шесть пациентов эвакуированы за минувшие сутки Территориальным центром медицины катастроф Бурятии. Из них санавиацией эвакуированы четверо детей, двое – новорожденных, сообщили в минздраве республики.В эвакуации участвовали три бригады: неанотологическая (младенческая), детская, взрослая бригада и воздушный борт.В одном из случаев родители ребенка выехали из отдаленного района Бурятии в Улан-Удэ на плановое обследование. Однако в дороге состояние маленького пациента резко ухудшилось. По пути следования ребенка завезли в Слюдянскую районную больницу в Иркутской области во избежание последствий.После получения вызова бригадой санавиации успешно была произведена эвакуация ребенка в медицинскую организацию в Улан-Удэ для дальнейшего обследования и лечения. Ситуация находилась под контролем минздрава Бурятии.Необходимо отметить, что слаженная работа большой команды позволила своевременно доставить всех пациентов в медицинские организации города для оказания специализированной помощи.Фото: минздрав Бурятии