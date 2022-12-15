Общество 15.12.2022 в 17:03

Владимир Гранат вложит в свои деньги в строительство футбольного манежа в Улан-Удэ

Стоимость объекта составит не менее 40 млн рублей
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Текст: Константин Воронов
Владимир Гранат вложит в свои деньги в строительство футбольного манежа в Улан-Удэ
Правительство Бурятии и администрация Улан-Удэ заключили трехстороннее инвестиционное соглашение с известным футболистом Владимиром Гранатом о строительстве крытого футбольного манежа и футбольного поля. Объект будет расположен на Верхней Березовке.

- С нашим земляком Владимиром Гранатом заключили инвестиционное соглашение, по которому он построит на Верхней Березовке крытое футбольное поле. Также будет выполнено благоустройство территории. Строить он его будет на собственные средства, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Объем инвестиций составит не менее 40 млн рублей. Спортивный комплекс задуман как круглогодичное место для игры в футбол как для профессиональных команд, так и для просто любителей футбола. Сам проект в большей степени носит социальный характер, нежели коммерческий. Все свободные от коммерции часы будут использованы для тренировок профессиональных и детских команд.

Также мэр сообщил, что планируется строительство крытого волейбольного центра в 102-м микрорайоне. Инвестор из Улан-Удэ выиграл субсидию в федеральном конкурсе от Минспорта России. По проекту это будет двухэтажный волейбольный центр на улице Ринчино, который будет состоять из функциональных зон: для классического волейбола – 2 поля, для пляжного – 2 поля. Стоимость проекта составит 200 млн рублей в рамках муниципально-частного партнёрства.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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