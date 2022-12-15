Владимир Гранат вложит в свои деньги в строительство футбольного манежа в Улан-Удэ

Правительство Бурятии и администрация Улан-Удэ заключили трехстороннее инвестиционное соглашение с известным футболистом Владимиром Гранатом о строительстве крытого футбольного манежа и футбольного поля. Объект будет расположен на Верхней Березовке.- С нашим земляком Владимиром Гранатом заключили инвестиционное соглашение, по которому он построит на Верхней Березовке крытое футбольное поле. Также будет выполнено благоустройство территории. Строить он его будет на собственные средства, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Объем инвестиций составит не менее 40 млн рублей. Спортивный комплекс задуман как круглогодичное место для игры в футбол как для профессиональных команд, так и для просто любителей футбола. Сам проект в большей степени носит социальный характер, нежели коммерческий. Все свободные от коммерции часы будут использованы для тренировок профессиональных и детских команд.Также мэр сообщил, что планируется строительство крытого волейбольного центра в 102-м микрорайоне. Инвестор из Улан-Удэ выиграл субсидию в федеральном конкурсе от Минспорта России. По проекту это будет двухэтажный волейбольный центр на улице Ринчино, который будет состоять из функциональных зон: для классического волейбола – 2 поля, для пляжного – 2 поля. Стоимость проекта составит 200 млн рублей в рамках муниципально-частного партнёрства.Фото: мэрия Улан-Удэ