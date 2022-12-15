В районе Бурятии в новой школе в Клюевке отсутствует интернет

В Кабанском районе Бурятии 1 сентября 2022 года с особым размахом открыли многострадальную школу в селе Клюевка. «Многострадальным» объект прозвали, потому что его строительство постоянно затягивалось. Как выяснилось, школа продолжила страдать и после открытия.

«У нас в Клюевской школе до сих пор нет электронного журнала и дневника. Учителям нет возможности завести, потому что нет по классам интернета. Учителю, чтобы провести урок, приходится раздавать с телефона свой интернет. Это же ненормальная ситуация. И никому до этого нет дела. Невозможно, когда ребенок болеет, допроситься домашнего задания. Был бы электронный - посмотрел и все. В новой школе на 2 этаже, в кабинетах начали расти грибы. Ребенок – аллергик. Представляете, как это сказывается на его здоровье? Кашель не проходит месяцами»,

- обратились в группе «Кабанск-инфо 24/7»



На вопрос ответил начальник районного управления образования Андрей Власов. Как выяснилось, Клюевская СОШ – единственная, которую не подключили к интернету.

«Согласно действующему законодательству, ведение электронного журнала и электронного дневника не является обязательным при осуществлении образовательного процесса. На сегодняшний день все школы района подключены к высокоскоростной сети Интернет в рамках Национального проекта "Цифровая экономика РФ" за исключением Клюевской СОШ, которая на момент действия программы находилась в стадии строительства»,

- признался начальник.



Он сообщил, что после завершения стройки местные власти направили заявку в Министерство цифрового развития РФ для участия в указанной программе. А на данный момент рассматривают техническую возможность подключения школы по договору с ПАО «Ростелеком».

«По факту протечки перекрытий, вследствие образования конденсата в системе вентиляции направлена претензия подрядчику, который занимается решением данной проблемы»,

- сообщил он.



Фото: egov-buryatia.ru