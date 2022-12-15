Общество 15.12.2022 в 19:11

Ватикан извинился за высказывания Папы в адрес бурятов и чеченцев

Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре
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Ватикан извинился за высказывания Папы в адрес бурятов и чеченцев
Россия получила от Ватикана официальное заявление с извинениями за высказывания Папы Римского Франциска в адрес чеченцев и бурятов, этот инцидент исчерпан, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Как раз буквально в эти часы по дипломатическим каналам из Ватикана получено обращение, которое содержит официальное заявление от имени государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина в связи с упомянутым высказыванием понтифика, - сказала она. - В этом обращении, в частности, говорится следующее: «Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира».

«Способность признавать свои ошибки все реже встречается в современном международном общении. Данная ситуация показывает, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение вести этот диалог и слушать собеседников. Такой подход, я вам могу сейчас сказать, вызывает искреннее уважение, - добавила дипломат. - Мы считаем, что данный инцидент исчерпан, и рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом».

Ранее Папа Римский Франциск в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурят «самой жестокой частью российских войск на Украине». На это сразу отреагировал глава Бурятии Алексей Цыденов, назвав слова понтифика, «как минимум, странными». Глава Чечни Рамзан Кадыров посчитал, что Папа Римский стал «жертвой пропаганды и настойчивости» иностранных СМИ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова папы Франциска о спецоперации не помогают ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине

Фото: vaticannews.va
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религия Ватикан извинения

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