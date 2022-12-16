Общество 16.12.2022 в 08:06

Жители Бурятии могут пожаловаться на коммунальщиков в прокуратуру

В надзорном ведомстве открылась специальная «горячая линия»
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Текст: Константин Воронов
Жители Бурятии могут пожаловаться на коммунальщиков в прокуратуру
В прокуратуре Бурятии открылась телефонная «горячая линия» по вопросам энергообеспечения. По ней жители республики могут сообщить о фактах нарушений прав на предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. Линия будет работать в течение всего отопительного сезона.

Обратиться можно с 8:30 до 18:00, перерыв на обед с 12:30 до 14:00, по номерам телефонов – 8 (3012) 21-44-98, 8-914-980-03-71. Также можно направить обращение в электронной форме на адрес prokteplo@03.mail.op.ru.

Фото: «Номер один»
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