В Бурятии экс-полицейский доказал свою невменяемость, чтобы заполучить квартиру

Мы уже писали об этой истории в 2018 году. Бывший полицейский сумел убедить суд в том, что много лет назад он переписал квартиру на жену будучи не в себе (в состоянии невменяемости). И даже после того, как было доказано, что его стационарная медкарта подделана и медика привлекли к уголовной ответственности за сговор с пациентом и служебный подлог, правоохранительные инстанции опять не видят вины экс-полицейского. Что это - всеобщее помешательство или данную историю действительно можно назвать редким медицинским случаем временной неадекватности?Ольга Николаевна и Сергей Николаевич Григорьевы (фамилия изменена. – Прим. авт.) прожили в браке девять лет. У обоих супругов на тот момент имелось свое жилье. Но когда муж с женой решили открыть совместный бизнес, квартиру Ольги Николаевны они решили продать и пустить средства на развитие дела. По словам Ольги Григорьевой, тогда же муж решил взамен подарить ей свою квартиру.– Составили договор дарения, съездили в Росреестр, сделку оформили, как полагается. С 2009 года я стала собственником квартиры, – говорит Ольга Григорьева.Но когда зашла речь о разводе, начались разговоры о том, чтобы женщина отказалась от квартиры. Потом уговоры сменились скандалами, угрозами и даже побоями. Ольга Николаевна дважды писала заявление в полицию, где в том числе указала обстоятельства их ссоры – споры из-за жилья.А когда уже Ольга Николаевна переехала в Иркутск, вдруг узнала, что теперь неугомонный экс-супруг решил забрать у нее жилье через суд. Судя по исковому заявлению Сергея Григорьева, составленному в 2017 году, он вдруг случайно залез в свой сейф, где хранит оружие и документы, и обнаружил там договор дарения. Мужчина в суде клялся, что не помнит, как и при каких обстоятельствах он подписал эти документы. Свое временное неадекватное состояние, которым якобы коварно воспользовалась его супруга, Сергей Григорьев объяснил тем, что болеет сахарным диабетом и иногда у него бывают провалы в памяти, потеря сознания, длительные обмороки и пр.Как все вышеперечисленное соотносится с тем, что мужчина неоднократно проходил медобследования, никогда не выявлявшие его болезненного состояния, что у него есть разрешение на хранение и ношение нарезного оружия, водительские права, непонятно. Как и то, что в период с 2002-го по май 2011 года он осуществлял частную охранную и детективную деятельность. На что у него также имеются все соответствующие разрешения и лицензии. Не говоря уж о том, что он слывет заядлым охотником.Однако, согласно решению Кабанского районного суда, а затем и Верховного суда республики, договор дарения признан недействительным, а жилье обязали вернуть в собственность бывшего владельца, то есть Сергея Григорьева. «В момент совершения сделки в силу имеющегося у него заболевания он не был способен понимать значения своих действий и руководить ими», - гласит решение суда.Такому решению немало поспособствовали и медицинские экспертизы, назначенные судом и подтвердившие его болезненное состояние. Правда у адвоката Сергея Новолотского (первого защитника Григорьевой) уже тогда имелись основания не доверять некоторым медицинским документам и врачебным вердиктам.– Истец – бывший сотрудник уголовного розыска, опер. Он долгое время работал в Кабанском РОВД. Я говорил судье первой инстанции, что у Григорьева есть связи в правоохранительных структурах, он столько лет там проработал. Предлагал, давайте назначим и проведем точно такую же экспертизу в Иркутске, а не в Бурятии. Но мне отказали в этом ходатайстве, – говорил нашему изданию правозащитник.«Нашлась» даже стационарная карта больного, где указывалось, что Григорьев действительно лежал в больнице и проходил лечение в то время, о котором рассказывал суду. Однако адвокат Сергей Новолотский засомневался, что медкарта настоящая. Тем более что и родственники, и некоторые знакомые говорили, что в данный промежуток времени (новогодние праздники) мужчина находился на охоте, а уж никак не лежал в больнице.Сомнения правозащитника оправдались. В августе пришли результаты «экспертизы давности изготовления документа», выводы которой однозначны: медицинская карта подделана. Эксперты Забайкальской лаборатории судебной экспертизы министерства юстиции РФ подтвердили: записи в ней сделаны позднее марта 2017 года, а значит, по логике, и все остальные доводы истца можно поставить под сомнение.За годы поисков справедливости и доказательств того, что, по мнению бывшей жены Григорьева, и так лежит на поверхности, по делу уже сменился адвокат. Новый правозащитник Алексей Кривощеков пошел дальше своего предшественника и добился возбуждения уголовного дела в отношении того самого врача, который вступил в сговор и подделал медкарту пациента.- Заведующую терапевтическим отделением привлекли к уголовной ответственности за служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Она призналась в содеянном, - комментирует адвокат. – Но так как это преступление средней тяжести и ранее она не привлекалась, то согласилась на прекращение этого дела по нереабилитирующим основаниям.На основании данных документов правозащитник идет в полицию. В 2021 году наконец-то возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Но, по словам адвоката, с этого момента расследование забуксовало на месте.- За полтора года они его почти не расследуют. Допросили одного человека, да и то формально.Тогда адвокат, не доверяя районному следствию, решил пойти другим путем – ходатайствовать о передаче уголовного дела из Кабанского района в Следственное управление МВД по Республике Бурятия.В ответе, подписанном замминистра МВД РБ М. Ю. Шеховцовым, правозащитнику отказано в передаче дела, однако сообщено, что «за ходом предварительного следствия и принятием законного правового решения Следственным управлением установлен ведомственный контроль». А потом вновь тишина…И Ольга Григорьева, и ее адвокат уверены, что фигурант дела – экс-полицейский и по сей день имеет хорошие связи в районе. И, судя по тому, с какой легкостью ему удалось уговорить на подлог и ложь даже заведующую отделением местной больницы, такие подозрения могут быть и правдой.Однако с позицией правозащитника в МВД по РБ не согласны. На наш запрос в МВД ответили так: «То обстоятельство, что ранее мужчина проходил службу в ОВД Кабанского района, на результаты расследования не повлияло. Последний уволен со службы в органах внутренних дел еще в 2006 году. Длительность расследования по уголовному делу обусловлена необходимостью производства большого объема следственных действий и процессуальных мероприятий по сбору и проверке доказательств.Расследование по делу неоднократно приостанавливалось, дважды прекращалось. Однако принятые процессуальные решения отменены руководителем следственного органа и надзирающим прокурором, в связи с чем расследование по уголовному делу взято на контроль руководством Следственного управления МВД республики.Таким образом, имевшиеся недостатки в расследовании по делу по факту мошенничества устранены, следствием Кабанского района выполнен исчерпывающий комплекс необходимых следственных действий и иных процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела, изобличение виновного лица».Таким ответом адвокат крайне возмущен.- Дело то приостанавливалось, то менялись следователи. А в конце концов, они решили допросить одного из экспертов, кто проводил экспертизу в отношении Григорьева, когда его признавали невменяемым с 2009 года. Следователи просто допрашивают одного эксперта, даже не вникая в то, что эксперты делали данное заключение используя поддельные документы. При этом эксперта при допросе даже не ставят в курс о том, что медицинские документы, на которых основывается экспертиза, поддельные. Согласно этим лжедокументам, экспертиза показывает, что пациент действительно был не в себе, и это следователи берут за главное доказательство невиновности Григорьева. Ну не бред ли? – вопрошает Алексей Кривощеков. - То есть, по мнению следствия в Кабанске, эксперты Республиканского психоневрологического диспансера не только психиатры, но и экстрасенсы, которые без медицинских документов (при их подложности) могут в 2017 году определить, был ли человек невменяем в 2009 году. И, самое поразительное, пытаются в этом убедить бывшую жену экс-милиционера Ольгу Григорьеву.В ответе нашей редакции МВД по РБ большей частью опирается на другую экспертизу, которая была назначена судом для дополнительной оценки вменяемости Григорьева.«Поддельная карта стационарного больного не являлась единственным и решающим доказательством, а выводы комиссии экспертов о наличии у последнего заболевания, лишавшего его возможности на момент заключения договора дарения квартиры осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, сделаны по результатам длительного обследования и наблюдения в условиях психиатрического стационара. Указанная позиция судебного органа подтверждена судом апелляционной инстанции, судебное решение также вступило в законную силу», - сообщают в МВД по РБ.Правозащитник Алексей Кривощеков только разводит руками.- Теоретически таким образом любой договор купли-продажи или дарения можно вот так же оспорить в суде, если какому-то аферисту удастся найти сообщников в медорганиазции. И через десять лет бывший собственник забирает у вас проданное (или подаренное) вам имущество на том основании, что он был не себе и лежал в больнице. Но, с другой стороны, можно легко проверить, находился ли больной действительно в стационаре на лечении. Если в тот период отчисления с ФОМСа на него не происходили, то вот вам и доказательство. В нашем случае все так же - дело давно должно быть расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу, если бы работу делали правильно, четко и объективно.Фото: «Номер один»