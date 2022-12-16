Общество 16.12.2022 в 15:12

В Бурятии полицейские помогли замерзающему на дороге мужчине

Житель Еравны несколько часов шел пешком с животноводческой стоянки
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии полицейские помогли замерзающему на дороге мужчине
Вечером 12 декабря экипажу ДПС в Заиграевском районе поступило сообщение о том, что идущему по дороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск мужчине нужна помощь: в пути он провел уже около трех часов и порядком замёрз. Автоинспекторы выехали для отработки сообщения и обнаружили гражданина вблизи села Арбижил. 56-летний житель Еравнинского района рассказал, что идет пешком с животноводческой стоянки, где работал по найму.

Он добавил, что знакомых в Заиграевском районе у него нет и переночевать ему негде. Полицейские предложили ему доехать до отдела полиции, где он смог бы согреться.

«Стражи порядка доставили мужчину в отдел полиции в поселок Онохой, после чего продолжили несение службы. Гражданин поблагодарил сотрудников ГИБДД за оказанную ему помощь», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
Теги
гибдд

Все новости

В Бурятии полицейские помогли замерзающему на дороге мужчине
16.12.2022 в 15:12
В Бурятии жители дома не заметили, что у них горит крыша
16.12.2022 в 14:56
Жители Улан-Удэ могут остаться без света в новогоднюю ночь
16.12.2022 в 13:55
Tele2 ускорила мобильный интернет еще в двух районах Бурятии
16.12.2022 в 13:45
Бичурский район стремительно меняется к лучшему
16.12.2022 в 13:11
В районе Бурятии после иска прокуратуры построили ФАП
16.12.2022 в 12:47
В Улан-Удэ вор-неудачник устроил забег по торговому центру
16.12.2022 в 11:27
У-УАЗ передаст МЧС вертолеты для работы в Арктике
16.12.2022 в 11:00
В районе Бурятии фермеры обменяли скот на тушенку для солдат
16.12.2022 в 10:45
Срочная служба и трудовые права
16.12.2022 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 декабря

Читайте также
Жители Улан-Удэ могут остаться без света в новогоднюю ночь
В городе растет количество отключений электроснабжения
16.12.2022 в 13:55
Бичурский район стремительно меняется к лучшему
Позитивные перемены ощутили жители и райцентра, и поселений
16.12.2022 в 13:11
В районе Бурятии после иска прокуратуры построили ФАП
В селе Шэнэ-Буса появился новый фельдшерско-акушерский пункт
16.12.2022 в 12:47
У-УАЗ передаст МЧС вертолеты для работы в Арктике
Глава МЧС Александр Куренков выразил готовность продолжить сотрудничество с заводом

16.12.2022 в 11:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru