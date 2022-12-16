В Бурятии полицейские помогли замерзающему на дороге мужчине

Вечером 12 декабря экипажу ДПС в Заиграевском районе поступило сообщение о том, что идущему по дороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск мужчине нужна помощь: в пути он провел уже около трех часов и порядком замёрз. Автоинспекторы выехали для отработки сообщения и обнаружили гражданина вблизи села Арбижил. 56-летний житель Еравнинского района рассказал, что идет пешком с животноводческой стоянки, где работал по найму.Он добавил, что знакомых в Заиграевском районе у него нет и переночевать ему негде. Полицейские предложили ему доехать до отдела полиции, где он смог бы согреться.«Стражи порядка доставили мужчину в отдел полиции в поселок Онохой, после чего продолжили несение службы. Гражданин поблагодарил сотрудников ГИБДД за оказанную ему помощь», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии