Общество 16.12.2022 в 16:50

Жители Улан-Удэ жалуются на обледеневшие водоколонки

Из-за наледи носить воду становится небезопасно
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Текст: Номер один
Жители Улан-Удэ жалуются на обледеневшие водоколонки
Горожане возмущены тем, что вокруг городских волоколонок образовывается наледь, по которой невозможно ходить. Тем более если речь идет о пожилых людях. 

«Водоколонка зимой - просто прелесть! Хочешь, скатывайся с ледяной горки, хочешь, падай и обливайся. Каждую зиму проблема с наледью около водоколонки на Гвардейской, Горной в сторону ул. Шишкина. Когда же наши службы будут относиться к своим должностным обязанностям как положено? У них, видимо, достаточно средств для выплат пострадавшим разного вида компенсаций? Организуйте, наконец, выезды для очистки водоколонок от наледи хотя бы 1 раз в две недели! За водичкой ходят и дети, и пожилые люди!» - пишут улан-удэнцы в паблике «Аноним 03». 

Однако, как ни странно, на этот раз жалобы на коммунальщиков мало кто поддержал. В комментариях советуют автору поста своими силами решить данную проблему: 

- Вот мы на власть пеняем, на службы, а сами ничего не в состоянии сделать своими руками. Нет Хозяина нигде, и в самом себе нет...

- Если бы у меня была такая колонка под носом, давно бы уже сама эту наледь убрала да песок накидала. Ну что совсем-то как безрукие?

- Что за беспомощный имбецил это написал? Совсем обмельчал и отупел народ. Сами гадят и орут, что бы убрали за ними. 

- Из-за таких нытиков водоколонки платными становятся.

Правда, нашлись и те, кого шокировал сам вопрос и то, что в 2022 году кто-то все еще активно пользуется водоколонками. 

- Большой город, водоколонка на улице с проблемой, Россия, 21-ый век, - многозначительно пишут улан-удэнцы. 

Фото: Pixabay.com


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