Жители Улан-Удэ жалуются на обледеневшие водоколонки

Горожане возмущены тем, что вокруг городских волоколонок образовывается наледь, по которой невозможно ходить. Тем более если речь идет о пожилых людях.«Водоколонка зимой - просто прелесть! Хочешь, скатывайся с ледяной горки, хочешь, падай и обливайся. Каждую зиму проблема с наледью около водоколонки на Гвардейской, Горной в сторону ул. Шишкина. Когда же наши службы будут относиться к своим должностным обязанностям как положено? У них, видимо, достаточно средств для выплат пострадавшим разного вида компенсаций? Организуйте, наконец, выезды для очистки водоколонок от наледи хотя бы 1 раз в две недели! За водичкой ходят и дети, и пожилые люди!» - пишут улан-удэнцы в паблике «Аноним 03».Однако, как ни странно, на этот раз жалобы на коммунальщиков мало кто поддержал. В комментариях советуют автору поста своими силами решить данную проблему:- Вот мы на власть пеняем, на службы, а сами ничего не в состоянии сделать своими руками. Нет Хозяина нигде, и в самом себе нет...- Если бы у меня была такая колонка под носом, давно бы уже сама эту наледь убрала да песок накидала. Ну что совсем-то как безрукие?- Что за беспомощный имбецил это написал? Совсем обмельчал и отупел народ. Сами гадят и орут, что бы убрали за ними.- Из-за таких нытиков водоколонки платными становятся.Правда, нашлись и те, кого шокировал сам вопрос и то, что в 2022 году кто-то все еще активно пользуется водоколонками.- Большой город, водоколонка на улице с проблемой, Россия, 21-ый век, - многозначительно пишут улан-удэнцы.Фото: Pixabay.com