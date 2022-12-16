Общество 16.12.2022 в 20:52
Допрос экс-президента Монголии по делу о хищении угля длился более 4 часов
Протестующим в Улан-Баторе столичная мэрия выделила еще две юрты
Текст: Номер один
Бывший президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, объявленный фигурантом дела о хищении угля, провел на допросе более четырех часов, но не был задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Айси".
По его данным, экс-глава государства явился в агентство по борьбе с коррупцией в сопровождении охранников и провел на допросе более четырех часов. Комментарии прессе Халтмаагийн Баттулга на выходе из здания ведомства не дал.
Мэрия Улан-Батора выделит протестующим дополнительно две утепленные юрты
Протестующие на площади Сухэ-Батора получат две дополнительные утепленные юрты, оснащенные всем необходимым для обеспечения здоровья и безопасности граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии монгольской столицы.
По ее информации, в петиции, поданной в мэрию вечером 14 декабря 2022 года, граждане потребовали 10 утепленных юрт с отоплением, огнетушителями, столами и стульями. Мэрия передала 15 декабря участникам акции протеста две юрты, оснащенные всем необходимым, в том числе телевизорами с антеннами.
«В столице поэтапно принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности протестующих. Запросы будут решаться в кратчайшие сроки. Однако просим участников акции обратить внимание на пожарную безопасность и следовать инструкциям по безопасности», - отметила пресс-служба мэрии.
В Улан-Баторе ожидается незначительное снижение морозов - с минус 32 до минус 29 градусов. Но протестующие, которых с каждым днем становится все меньше, заявляют, что покинут площадь только когда будут оглашены имена всех воров угля и они будут привлечены к ответственности.
Протесты в Улан-Баторе начались 4 декабря из-за недовольства ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможни. Считается, что размер хищений превышает 12,8 млрд долларов. 5 декабря участники акций протеста пытались штурмовать Дом правительства Монголии. Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики. Премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 7 декабря объявил о формировании рабочей группы по расследованию дела о хищении, в которую включены как представители властей, так и до сотни протестующих.
Фото: unsplash.com
По его данным, экс-глава государства явился в агентство по борьбе с коррупцией в сопровождении охранников и провел на допросе более четырех часов. Комментарии прессе Халтмаагийн Баттулга на выходе из здания ведомства не дал.
Мэрия Улан-Батора выделит протестующим дополнительно две утепленные юрты
Протестующие на площади Сухэ-Батора получат две дополнительные утепленные юрты, оснащенные всем необходимым для обеспечения здоровья и безопасности граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии монгольской столицы.
По ее информации, в петиции, поданной в мэрию вечером 14 декабря 2022 года, граждане потребовали 10 утепленных юрт с отоплением, огнетушителями, столами и стульями. Мэрия передала 15 декабря участникам акции протеста две юрты, оснащенные всем необходимым, в том числе телевизорами с антеннами.
«В столице поэтапно принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности протестующих. Запросы будут решаться в кратчайшие сроки. Однако просим участников акции обратить внимание на пожарную безопасность и следовать инструкциям по безопасности», - отметила пресс-служба мэрии.
В Улан-Баторе ожидается незначительное снижение морозов - с минус 32 до минус 29 градусов. Но протестующие, которых с каждым днем становится все меньше, заявляют, что покинут площадь только когда будут оглашены имена всех воров угля и они будут привлечены к ответственности.
Протесты в Улан-Баторе начались 4 декабря из-за недовольства ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможни. Считается, что размер хищений превышает 12,8 млрд долларов. 5 декабря участники акций протеста пытались штурмовать Дом правительства Монголии. Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики. Премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 7 декабря объявил о формировании рабочей группы по расследованию дела о хищении, в которую включены как представители властей, так и до сотни протестующих.
Фото: unsplash.com