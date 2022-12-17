В Бурятии участники СВО из числа детей-сирот получают жилищные сертификаты вне очереди

В Бурятии участники специальной военной операции из числа детей-сирот начали получать жилищные сертификаты в приоритетном порядке. В пятницу, 15 декабря, Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил сертификаты одним из первых получателей. Глава республики выразил слова поддержки и благодарности участникам СВО:- Наши ребята из Бурятии - все настоящие герои с наградами или без, не важно, у каждого есть личная история спасения сослуживцев и мирных жителей. Спасибо вам за то, что с достоинством и честью защищаете нашу страну. Мы со своей стороны содействуем, чтобы в вашей дальнейшей жизни было все хорошо.Мера поддержки о приоритетном получении жилищных сертификатов участниками СВО закреплена республиканским законодательством в октябре текущего года. Бурятия стала первым регионом, который ввел такой вид соцподдержки для участников спецоперации из числа детей-сирот.В целом, по состоянию на 01.12.2022 г. в сводном списке Республики Бурятия числится 5011 человек из числа детей- сирот старше 18 лет, нуждающихся в жилье. Вопрос обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа стоит на особом контроле Правительства Бурятии.