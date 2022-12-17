В Улан-Удэ устраняют последствия ночного снегопада

Коммунальная служба Улан-Удэ устраняет последствия ночного снегопада. Комбинат по благоустройству с четырех утра подсыпает городские дороги, чтобы обеспечить автомобилистам безопасное движение. В первую очередь машины-пескоразбрасыватели были направлены на наиболее опасные участки: крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановочные карманы.В настоящее время подсыпано более ста участков, высыпано порядка 350 тонн песка. Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме. Поскольку при интенсивном движении автомобилей на подсыпанном участке песок спустя некоторое время растаскивается, производится повторная подсыпка этого участка, чтобы не допустить образования гололеда.- Уважаемые автомобилисты! Просим быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефоны, - обращаются к водителям в мэрии Улан-Удэ.Сообщить о необходимости уборки городских улиц в любое время по телефонам диспетчерской службы Комбината: 379-646, 380-838.