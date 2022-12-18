Общество 18.12.2022 в 15:35

В Росстате рассказали о подорожавшем оливье

Ведомство опубликовало ценовую статистику о новогодних салатах
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Текст: Станислав Сергеев
В Росстате рассказали о подорожавшем оливье
Так, за год (с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года) оливье подорожал на 8,53% - с 442,92 рубля до 480,69 рубля. В салате больше всего выросли цены на зеленый горошек и маринованные огурцы - на 17,94% за год. Стоимость майонеза выросла на 14,41%, вареную колбасу - на 7,83%. Зато подешевели куриные яйца и овощи. Больше всего упала цена на картофель - сразу на 33,26%, сообщает «Российская газета».

За основу ведомство взяло рецепт: по 400 г вареной колбасы, маринованных огурцов, картофеля, 100 г лука, 200 г моркови, 4 куриных яйца, 380 г зеленого горошка, 200 г майонеза.

Селедка под шубой подешевела на 5,52% - в этом году салат стоит 224,68 рубля против 212,92 рубля год назад. На удорожание салата повлиял рост цен на сельдь (плюс 18,39%) и майонез (14,31%). Остальные пять ингредиентов - куриные яйца и овощи - подешевели. Лидером и тут оказался картофель (минус 33,26%).

Рассчитывали данные по рецепту: 350 г сельди, 2 куриных яйца, 200 г моркови, 400 г картофеля, 100 г лука, 300 г свеклы, 300 г майонеза. Инфляция по итогам ноября составила 11,98%.

Фото: pixabay.com 

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