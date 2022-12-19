Общество 19.12.2022 в 10:00

Реструктуризация долга за коммунальные услуги

Какие существуют способы?
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Текст: Номер один
Реструктуризация долга за коммунальные услуги
Номер один

Вопрос: «Накопили задолженность за коммуналку. Как быть? С супругом работаем оба, но денег не хватает» 

Александра, г. Улан-Удэ

Один из простых и удобных способов погашения коммунального долга - его реструктуризация, т.е. это заключение соглашения об изменении порядка погашения задолженности по коммунальным платежам. Другими словами - рассрочка или отсрочка платежа.

Рассрочка предполагает оплату образовавшегося долга по зафиксированному графику: вся сумма долга распределяется на определенное количество месяцев, в течение которых долг погашается равными частями. Она может предоставляться беспроцентно или предполагать начисление процентов

Что касается отсрочки долга, то должнику предоставляются своеобразные платежные каникулы - в результате отсрочки дата исполнения обязательства по оплате ЖКУ переносится на обговоренное с должником количество месяцев.

В каких случаях можно получить рассрочку?

Чтобы получить рассрочку по коммуналке, необходимо заключить соглашение о реструктуризации долга услуг ЖКХ с управляющей компанией либо обратиться непосредственно в ресурсоснабжающую компанию (РСО).

Для получения рассрочки по коммунальному долгу у потребителя должны быть уважительные причины:

- ухудшение финансового положения плательщика (например, потеря работы);

- длительная нетрудоспособность (тяжелая болезнь, в результате которой гражданин не мог долгое время работать);

- потеря кормильца;

- отсутствие источников дохода у других членов семьи;

- декретный отпуск;

- семейные проблемы.

Все перечисленные причины должны быть подтверждены документально. Также важно учитывать, что предоставление реструктуризации коммунального долга - это право управляющей компании или организации, непосредственно оказывающих жилищно-коммунальные услуги

Чтобы реструктуризовать долг, необходимо обратиться с заявлением о реструктуризации долга в управляющую компанию или РСО. К заявлению должен быть приложен пакет документов:

- правоустанавливающие документы на жилое помещение (договор социального найма или свидетельство о праве собственности на жилое помещение);

- справка о сумме долга;

- документы, подтверждающие наличие уважительных причин для реструктуризации коммунального долга (медицинские справки, копия трудовой книжки с записью об увольнении, справка о постановке на учет в качестве временно безработного, справка о составе семьи и др. в зависимости от обстоятельств);

- копия документа, удостоверяющего личность, либо доверенность на представителя.

 

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