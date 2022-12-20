Списание социальных выплат в счет уплаты кредита

Вопрос: «Может ли Сбербанк списать за кредит детское пособие?»

Ольга Т.

Нельзя списать деньги из материнского капитала, алиментов, пособия на детей, компенсации по уходу за нетрудоспособными и пенсии по потере кормильца. Закон, запрещающий банкам без письменного разрешения клиента списывать с его счетов единовременные выплаты и периодические социальные пособия в счет погашения кредита, вступил в силу с 1 мая.

Законом запрещается списывать единовременные соцвыплаты государства в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия заемщика отдельно по каждой такой выплате. Положения документа имеют обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года. При этом даже если ранее заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть их.

В частности, не могут подвергнуться взысканию пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, выплаты Президента и Правительства РФ в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям с детьми, денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.

Кроме того, закон предусматривает, что должник вправе обратиться в банк, который исполняет требования о взыскании денежных средств или об их аресте, с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ (или прожиточного минимума субъекта РФ, если его величина превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране). Указанный прожиточный минимум может быть сохранен банком или иной кредитной организацией только на одном из счетов должника.