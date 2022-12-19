Строительство театра «Байкал» начнется в Улан-Удэ в следующем году

В Улан-Удэ строительство театрально-культурного центра «Байкал» начнется в 2023 году, сообщили в Управлении капитального строительства правительства Бурятии. Деньги на объект выделят в рамках Дальневосточной субсидии. Строительство театра обойдется в 3,3 миллиарда рублей. Масштабный проект будет реализован в течение 3 лет и завершен в 2025 году.По предварительной информации, строительство театрально-культурного центра «Байкал» начнется летом 2023 года. Здание будет построено в центре Улан-Удэ.- Накануне на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока было одобрено предложение правительства Бурятии о строительстве театрально-культурного центра «Байкал». Финансироваться проект будет в рамках Дальневосточной субсидии, в размере 3,3 миллиарда рублей. На данный момент часть финансирования уже поступила, остальная часть поступит в начале 2023 года, – рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Театрально-культурный центр «Байкал» будет расположен в границах улиц Советская, Свободы, Каландаришвили и набережной реки Селенга в центральной части Улан-Удэ.- В следующем году мы, наконец, приступим к строительству театрально-культурного центра «Байкал», где разместится наш знаменитый одноименный коллектив. Это событие республиканского масштаба и даже больше, потому что это очень большой и красивый проект, который без сомнения украсит наш город. Также параллельно будет вестись строительство и реконструкция инженерных сетей в центральной части Улан-Удэ, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности здания театра, сообщил министр строительства и модернизации ЖКК Николай Рузавин.- Проектная документация на театр готова, сейчас Управление капитального строительства Бурятии готовит конкурсную документацию для проведения аукциона на определение подрядной организации, которая займется возведением объекта. Ориентировочно весной с подрядчиком будет заключен контракт и летом он приступит к строительству. Срок окончания строительства 2025 год, – в свою очередь отметил начальник Управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов.Театр будет оборудован двумя залами: малый зал вместимостью 300 мест и основной зал на 1000 мест, с амфитеатром, балконами, оркестровой ямой и сценой, обеспечивающей возможность проведения театральных спектаклей, шоу-программ, музыкальных и балетных постановок со всеми необходимыми технологическими помещениями и современным оборудованием. Также в здании разместятся 4 балетных зала, оркестровый репетиционный зал, 8 ансамблевых кабинетов, хоровой репетиционный зал, 2 вокальных класса, 6 сольных вокальных кабинетов, студии звукозаписи, видеозаписи и фотостудия. На улице будет организована театральная площадь и летняя фестивальная площадка.Фото: УКС