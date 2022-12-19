В Бурятии открыли мемориальную доску в память о погибшем росгвардейце

На мероприятии присутствовали родные, росгвардейцы и сотрудники органов внутренних дел, ветераны «Боевого братства», земляки, односельчане, друзья и учащиеся. После торжественного открытия мемориальной доски выступил заместитель начальника Управления Росгвардии Бурятии.





- Сегодня мы увековечиваем память нашего земляка, сына, брата и товарища. Во время службы в спецподразделении старший сержант полиции Банзанов зарекомендовал себя образцовым и исполнительным сотрудником, всегда готовым прийти на помощь товарищам. Низкий поклон родителям за воспитание мужественного, порядочного и ответственного сына. Его имя навсегда будет вписано в историю Бурятии и Росгвардии, - отметил полковник Василий Лосев.





- На малой родине мы увековечиваем память о нашем Агване. Хочу поблагодарить всех за увековечивание имени нашего сына. Надеемся, что дети будут брать пример с таких героев, будут любить свою малую родину - родную Бурятию. В Агване все было гармонично - он был красивый, самостоятельный, спортивный и эрудированный. Хэтын хэтэдэ hанажа байхабди, хододоо манай зурхэн соо, мунхэ дурасхаал хубуумнай! – сказала родная тетя погибшего росгвардейца Любовь Аюшеева.





После того как учащиеся Харбятской школы прочитали стихотворения, посвященные Родине, участники возложили живые цветы к мемориальной доске.





Банзанов Агван-Жамса Павлович родился 24 октября 1996 г. в селе Харбяты Тункинского района Бурятии. На службу в подразделение Росгвардии поступил в 2017 году. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён орденом Мужества (посмертно).





В селе Харбяты Тункинского района состоялось торжественное открытие мемориальной доски на здании школы в память о сотруднике ОМОН «Кречет» старшем сержанте полиции Агван-Жамсе Банзанове. Он погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.Участники почтили память старшего сержанта Агван-Жамсы Банзанова минутой молчания. В его честь прозвучали оружейные залпы салютной группы спецподразделения Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии