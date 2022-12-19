Жители поселка в Улан-Удэ жалуются на перебои со светом

Жители улицы Багряная в пос. Забайкальский сняли видеообращение и распространили его в социальных сетях. Люди просят главу Бурятии Алексея Цыденова и мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова помочь им решить проблемы с электроэнергией.

- На протяжении долгих лет наш поселок испытывает трудности с электричеством. Периодически летом, а зимой каждый день у нас происходят аварийные отключения электричества. А когда свет есть, то напряжения не хватает для работы стандартных бытовых приборов. Но самое страшное, что из-за постоянных скачков напряжения горят дома. Наши соседи остались без крыши над головой, - рассказывают люди.

Жители говорят, что каждый день боятся замерзнуть в холодном доме или сгореть.

- На нашей улице проживают семьи участников спецоперации, вдовы и их дети, которые вынуждены спать в шапках и куртках из-за холода. Огромная мольба к вам – помогите решить проблемы с электричеством, чтобы мы могли пережить морозы и встретить Новый год в тепле и со светом в своих домах, - взывают люди.

Напомним, с похожей проблемой сталкивались жители СНТ «Строитель». 10 августа люди даже устроили акцию протеста – приехавшую на вызов «буханку» Россетей жители СНТ не выпускали до тех пор, пока у них не появилось электричество.

А год назад видеобращение к главе записывали жители СНТ «Тепловик». Там перебои с электроснабжением начались после аварии на ТЭЦ-1 в конце декабря 2021 года. Жители записали видеообращение к главе республики, и на их проблему обратили внимание, им поставили новую подстанцию.

