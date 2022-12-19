В Улан-Удэ недобросовестных собачников оштрафовали уже на 2.5 миллиона рублей

С начала года сотрудники городской администрации проверили более 15 тысяч домовладений. Из них составили свыше 2 тысяч требований на явку в Комитет городского хозяйства. Там специалисты либо подтверждали факт регистрации собак, либо составляли протокол об административном нарушении: за самовыгул, отсутствие регистрации или за нападения собак на людей.

В итоге, сотрудники составили более одной тысячи таких протоколов. На нарушителей наложено штрафов на общую сумму более 2,5 млн рублей, что на один миллион больше, чем в 2021-м году. Как отметил заммэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев, «наш город первым в Дальневосточном регионе начал проводить рейдовые мероприятия, это было в 2021 году».

Родные истерзанной собаками улан-удэнки просят помощи , рейды по отлову собак стали проводить после громких случаев нападения свор собак на людей. Как писал «Номер один», в декабре 2020 года собаки страшно искусали 20-летнюю горожанку. Едва живую девушку от смерти спасли местные жители, услышав ее крики на улице.

«Помимо рейдов в городе, мы проводим межрайонные рейды совместно с администрациями районов, граничащих с городом для пресечения миграции животных. Рейды показали хороший результат. Во-первых, точечно отрабатываются наиболее проблемные участки, поскольку территория выбирается исходя из антирабической ситуации, где зарегистрировано наибольшее количество укусов или большое количество сообщений о миграции животных. Во-вторых, повышается ответственность владельцев собак. Ветеринары, отловщики, сотрудники районных администраций регистрируют и вакцинируют хозяйских животных, объясняют горожанам правила содержания собак, отлавливают бездомных особей. В отношении нерадивых владельцев составляются протоколы»,

– сказал Сергей Гашев.



Как добавляют в администрации города, практику проведения городских рейдов взяли на вооружение районы Бурятии и города Дальневосточного федерального округа. Помимо этого, в каждом районе города работают оперштабы, вайбер-чаты для заявок на отлов.

«По поступающим сведениям Комитет городского хозяйства проводит анализ всей текущей ситуации и разрабатывает дальнейшую стратегию. Наша задача – в сжатые сроки подорвать воспроизводство популяции. В этом году отловили 6,5 тысяч особей, для сравнения в прошлом году - более четырех тысяч. Часть из этих собак -выше 25 см в холке, содержится в приютах, их более 1800 особей»,

– отметил и.о. начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.



Усилена работа и по регистрации домашних животных, которая требуется по закону. С 2020 г. по настоящее время зарегистрировано более 15 тысяч животных.

Сообщить о безнадзорных собаках можно по телефонам:

– в Советском районе – ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13;

– в Железнодорожном – ИП Жихарева, тел. 67-92-92;

– в Октябрьском – ООО «Ананда», тел. 62-19-99.

Фото: "Номер один"