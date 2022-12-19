Общество 19.12.2022 в 14:54

В Улан-Удэ рестораны пожаловались на слабый спрос на новогодние корпоративы

Загрузка некоторых заведений едва превышает 30%
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ рестораны пожаловались на слабый спрос на новогодние корпоративы
Последние 10 дней перед Новым годом для рестораторов Бурятии считаются «золотыми». Именно за счёт проведения новогодних корпоративных мероприятий рестораны и кафе получают выручку, которой им хватает, чтобы пережить низкий сезон января - середины февраля, когда число посетителей традиционно падает. Однако, если в 2021-2022 годах рестораторам помешали ковидные ограничения, то сейчас - СВО.

По неофициальной информации, в связи с проведением спецоперации региональные власти спустили указание для чиновников не праздновать Новый год в ресторанах. Что сразу же отразилось на спросе. К данной установке присоединились и муниципальные служащие. Что касается «федералов», то им прямого запрета на проведение новогодних корпоративов не поступало, говорят рестораторы.

Опрос, проведённый среди членов ассоциации рестораторов республики, показал, что на 19 декабря загрузка под корпоративы в последнюю предновогоднюю неделю составила в среднем 32%. Лишь 8% опрошенных рестораторов показали большую загрузку - в 75-90%.

- В доковидные времена спрос на корпоративы был значительно сильнее, также как и глубина бронирований. Если ранее она достигала 14 дней, то сегодня бронируют на даты за 7-10 дней до Нового года, - сообщил организатор мероприятий Станислав Брыков. - Будем надеяться, что спрос в республике за оставшиеся в декабре дни восстановится.

Фото: pixabay.com
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