Общество 19.12.2022 в 18:42

В Бурятии известный байкальский курорт утопает в мусоре

В популярной у туристов Максимихе растет число свалок бытовых и строительных отходов
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии известный байкальский курорт утопает в мусоре

Свалка в 2,5 тысячи квадратных метров продолжает разрастаться в селе Максимиха Баргузинского района. Как сообщает бурятское отделение Общероссийского Народного фронта, мусор здесь, судя по всему, сваливают сами жители и турбазы. И все это - в центральной экологической зоне у Байкала.

Как отмечают в ОНФ, на эту проблему жители обратили внимание еще летом. Тогда в социальных сетях опубликовали видеоролик, снятый в селе, на котором видна большая свалка.



Сейчас свалка осталась там же, правда, уже прикрыта снегом.


«Народный фронт обратился в природоохранную прокуратуру. После проверки республиканское агентство лесного хозяйства составило паспорт свалки и возбудило дело об административном правонарушении. Росприроднадзор запланировал взять пробы отходов, чтобы определить нанесенный ущерб окружающей среде. Администрация Баргузинского района сообщила, что уже подала заявку в Минприроды Бурятии на финансирование уборки мусора»,

 - сообщают активисты.
Народный фронт обратился к чиновникам с просьбой принять меры профилактики к населению, которое сваливает мусор в неположенном месте.

«А агентство лесного хозяйства мы просим установить таблички запрета сброса отходов и видеокамеры для поимки нарушителей», 

- добавляют в сообщении.
Фото: Номер один, скриншоты из видео ОНФ в РБ

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максимиха Байкал ОНФ

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