В Бурятии известный байкальский курорт утопает в мусоре

Свалка в 2,5 тысячи квадратных метров продолжает разрастаться в селе Максимиха Баргузинского района. Как сообщает бурятское отделение Общероссийского Народного фронта, мусор здесь, судя по всему, сваливают сами жители и турбазы. И все это - в центральной экологической зоне у Байкала.



Как отмечают в ОНФ, на эту проблему жители обратили внимание еще летом. Тогда в социальных сетях опубликовали видеоролик, снятый в селе, на котором видна большая свалка.







Сейчас свалка осталась там же, правда, уже прикрыта снегом.







«Народный фронт обратился в природоохранную прокуратуру. После проверки республиканское агентство лесного хозяйства составило паспорт свалки и возбудило дело об административном правонарушении. Росприроднадзор запланировал взять пробы отходов, чтобы определить нанесенный ущерб окружающей среде. Администрация Баргузинского района сообщила, что уже подала заявку в Минприроды Бурятии на финансирование уборки мусора»,

- сообщают активисты.



Народный фронт обратился к чиновникам с просьбой принять меры профилактики к населению, которое сваливает мусор в неположенном месте.

«А агентство лесного хозяйства мы просим установить таблички запрета сброса отходов и видеокамеры для поимки нарушителей»,

- добавляют в сообщении.



Фото: Номер один, скриншоты из видео ОНФ в РБ