В Бурятии Золотая Звезда Героя России передана его родным и близким

Золотая Звезда Героя России передана родным и близким гвардии полковника Виталия Сукуева, которому высокое звание присвоено посмертно, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Командир 108 гвардейского десантно-штурмового полка 7 гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии, гвардии полковник Виталий Сукуев за 25 лет службы в рядах Российской армии проявил себя настоящим воином, смелым и решительным командиром. Во время специальной военной операции, благодаря грамотному командованию, не раз побеждал противника, приводя его к значительным потерям. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга гвардии полковнику Виталию Сукуеву присвоено Героя Российской Федерации посмертно.«Виталий Сукуев - настоящий герой, который совершил много подвигов, многие из которых ещё не раскрыты. Сложное время рождает сильных людей. У нас в республике уже восемь героев РФ за период проведения специальной военной операции. Наши ребята сегодня очень достойно защищают Родину, ее будущее. Виталий отдал свою жизнь за страну, как настоящий мужчина, настоящий защитник Родины. Хочу, чтобы все наши ребята видели перед собой пример тех героев, которые заслуживают уважения, признания, памяти. Понимаем, что нет слов утешения, но есть память, есть честь и достоинство и всеобщее признание», - подчеркнул Алексей Цыденов.Родные и близкие Виталия Сукуева гордятся своим сыном, отцом и мужем. И благодарят земляков за оказанные поддержку и помощь.«Мы горды сегодня нашим сыном, мужем, отцом. Мы горды носить его фамилию. Мы благодарим его за мужество, ответственность, за то, что он до конца был верен себе, следовал принципам чести, служебного долга, был настоящим человеком. Мы будем трепетно беречь память о нем. Своим примером он показал, как простой джидинский парень смог добиться больших высот. В нашей памяти он всегда останется любящим, заботливым, добрым, светлым человеком, примером невероятной силы духа. Наша семья выражает огромную признательность всем, кто поддержал нас, и кто помогает не допустить того, чтобы заслуги Виталия были остались незамеченными. Победа зависит не только от армии и государства. Сегодня очень важно открыть глаза, очнуться от бесконечной гонки за комфортом и осознать реальную ситуацию, которая требует от каждого из нас внутренней силы, готовности. Наш герой Виталий будет и дальше жить в нашей памяти, в детях и наших делах», - говорит супруга Юлия Сукуева.Виталий Владимирович Сукуев родился 6 июня 1979 года в селе Нижний Бургалтай Джидинского района Республики Бурятия. В 2006 году окончил Омский танковый инженерный институт по специальности «техническое обеспечение подразделений и воинских частей». За годы службы принимал участие в боевых действиях на Кавказе. В 2020 году участвовал в военной операции в Сирии, проводимой Россией против международных террористических формирований. С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал участие в специальной военной операции на Донбассе.Награждён двумя орденами Мужества в 2016 и в 2022 (посмертно), медалями, в том числе «За отвагу» (2020), Суворова (2015). Всего у Виталия Сукуева 19 наград.Фото: egov-buryatia.ru