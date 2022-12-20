Общество 20.12.2022 в 11:48
В мэрии Улан-Удэ развели руками в ответ на обращение жителей поселка Забайкальский
Для нормального электроснабжения поселка надо 60 млн рублей, но денег нет
Текст: Константин Воронов
В мэрии Улан-Удэ прокомментировали ситуацию в поселке Забайкальский, жители которого на днях записали обращение к главе Бурятии Алексею Цыденову и мэру города Игорю Шутенкову. Напомним, люди пожаловались на постоянные трудности с электричеством.
- Периодически летом, а зимой каждый день у нас происходят аварийные отключения электричества. А когда свет есть, то напряжения не хватает для работы стандартных бытовых приборов. Но самое страшное, что из-за постоянных скачков напряжения горят дома. Наши соседи остались без крыши над головой, - рассказали они.
Судя по ответу чиновников, надеяться на решение проблемы в ближайшее время жителям поселка Забайкальский не стоит.
Как отметили в мэрии, электрические сети в Забайкальском ввели в эксплуатацию в 1979 году для использования дачных домов исключительно в летнее время с малой сезонной нагрузкой (освещение, плитка, насос). Но население постоянно росло, присоединялись новые потребители, увеличились и нагрузки на сети. Сейчас в поселке наблюдается дефицит свободной мощности электроэнергии. Жители проживают здесь круглогодично, используют бытовую технику, в результате нагрузка на электросети сохраняется высокой.
Филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» сети передали по договору субаренды в 2019 году. За три года энергетики заменили опоры и провода, расчистили просеки под ЛЭП, заменили приборы учета на новые «умные счетчики» с интеллектуальной системой учета электрической энергии, установили новую подстанцию мощностью 400 кВА. В 2023 году по программе реконструкции и модернизации построят еще одну подстанцию 400 кВА для перераспределения нагрузок по следующим адресам: 1 квартал, 11 квартал, 13 квартал, ул. 30 лет Победы.
«Однако, чтобы полностью решить проблемы жителей Забайкальского, необходимо строительство дополнительных воздушных линий электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций на 60 млн рублей. Эти мероприятия не входят в обязательства филиала «Бурятэнерго» по договору субаренды. Средства на реконструкцию арендованных сетей в тарифе не предусмотрены», - констатировали в мэрии.
Когда появятся необходимые средства на строительство сетей и подстанций, в мэрии не уточнили.
Фото: «Номер один»
- Периодически летом, а зимой каждый день у нас происходят аварийные отключения электричества. А когда свет есть, то напряжения не хватает для работы стандартных бытовых приборов. Но самое страшное, что из-за постоянных скачков напряжения горят дома. Наши соседи остались без крыши над головой, - рассказали они.
Судя по ответу чиновников, надеяться на решение проблемы в ближайшее время жителям поселка Забайкальский не стоит.
Как отметили в мэрии, электрические сети в Забайкальском ввели в эксплуатацию в 1979 году для использования дачных домов исключительно в летнее время с малой сезонной нагрузкой (освещение, плитка, насос). Но население постоянно росло, присоединялись новые потребители, увеличились и нагрузки на сети. Сейчас в поселке наблюдается дефицит свободной мощности электроэнергии. Жители проживают здесь круглогодично, используют бытовую технику, в результате нагрузка на электросети сохраняется высокой.
Филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» сети передали по договору субаренды в 2019 году. За три года энергетики заменили опоры и провода, расчистили просеки под ЛЭП, заменили приборы учета на новые «умные счетчики» с интеллектуальной системой учета электрической энергии, установили новую подстанцию мощностью 400 кВА. В 2023 году по программе реконструкции и модернизации построят еще одну подстанцию 400 кВА для перераспределения нагрузок по следующим адресам: 1 квартал, 11 квартал, 13 квартал, ул. 30 лет Победы.
«Однако, чтобы полностью решить проблемы жителей Забайкальского, необходимо строительство дополнительных воздушных линий электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций на 60 млн рублей. Эти мероприятия не входят в обязательства филиала «Бурятэнерго» по договору субаренды. Средства на реконструкцию арендованных сетей в тарифе не предусмотрены», - констатировали в мэрии.
Когда появятся необходимые средства на строительство сетей и подстанций, в мэрии не уточнили.
Фото: «Номер один»
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