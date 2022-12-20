Общество 20.12.2022 в 12:51

В Бурятии найден 14-летний Михаил Трифонов

С воспитанником Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, все в порядке
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Текст: Номер один
В Бурятии найден 14-летний Михаил Трифонов
Сотрудники ОМВД России по Баргузинскому району в Улан-Удэ нашли пропавшего воспитанника Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в селе Баргузин 14-летнего Михаила Трифонова. С ним всё в порядке, сообщили в республиканском МВД.

Напомним, Михаил Трифонов 9 декабря около 13.00 ушел из социального учреждения в школу и не вернулся.
Полицейским он рассказал, что после ухода на попутной машине направился в столицу республики, где проводил время со своими знакомыми.

В ближайшее время он будет передан законному представителю в Центр помощи детям.

Розыск другого воспитанника соцучреждения – 15-летнего Дмитрия Каданцева, самовольно покинувшего его территорию 13 декабря, продолжается.

Фото: pixabay.com
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ЗУРХАЙ
с 14 по 20 декабря

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