Общество 20.12.2022 в 12:51
В Бурятии найден 14-летний Михаил Трифонов
С воспитанником Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, все в порядке
Текст: Номер один
Сотрудники ОМВД России по Баргузинскому району в Улан-Удэ нашли пропавшего воспитанника Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в селе Баргузин 14-летнего Михаила Трифонова. С ним всё в порядке, сообщили в республиканском МВД.
Напомним, Михаил Трифонов 9 декабря около 13.00 ушел из социального учреждения в школу и не вернулся.
Полицейским он рассказал, что после ухода на попутной машине направился в столицу республики, где проводил время со своими знакомыми.
В ближайшее время он будет передан законному представителю в Центр помощи детям.
Розыск другого воспитанника соцучреждения – 15-летнего Дмитрия Каданцева, самовольно покинувшего его территорию 13 декабря, продолжается.
Фото: pixabay.com
Напомним, Михаил Трифонов 9 декабря около 13.00 ушел из социального учреждения в школу и не вернулся.
Полицейским он рассказал, что после ухода на попутной машине направился в столицу республики, где проводил время со своими знакомыми.
В ближайшее время он будет передан законному представителю в Центр помощи детям.
Розыск другого воспитанника соцучреждения – 15-летнего Дмитрия Каданцева, самовольно покинувшего его территорию 13 декабря, продолжается.
Фото: pixabay.com