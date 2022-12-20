Международный терминал аэропорта «Байкал» построит фирма «Спектрум-Холдинг»

Шесть с половиной тысячи квадратных метров, обслуживание до 400 человек в час, два новых телескопических трапа. Пропускная способность аэропорта «Байкал» вырастет до 700 тыс пассажиров международных направлений ежегодно. После запуска нового терминала для внутренних рейсов, существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы. ВЭБ.РФ предоставит Бурятии льготный кредит на строительство аэровокзального комплекса в аэропорту «Байкал».











В Улан-Удэ сегодня утром подписан договор с генподрядчиком ООО «Спектрум-Холдинг» на строительство нового терминала международного аэропорта «Байкал». Инвестором выступает компания «Новапорт Холдинг». Стоимость проекта оценивается в 3 млрд рублей, сообщили в правительстве Бурятии .Глава Бурятии Алексей поздравил компании с началом сотрудничества и выразил благодарность за готовность строительства терминала в непростых экономических условиях. Алексей Цыденов отметил, что подрядчик «Спектрум-Холдинг» – один из лучших в стране, на его счету строительство более 20 аэропортов по всей стране.«Все предварительные процедуры пройдены, земля оформлена, решены вопросы с Росавиацией, с Росимуществом. Пройдено проектирование, получены все экспертизы, проведены комплексные процедуры», - отметил Алексей Цыденов.Фото и видео: egov-buryatia.ru