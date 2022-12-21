Общество 21.12.2022 в 10:08

В Бурятии названо имя девятого Героя России с начала СВО

Старший лейтенант Эдуард Норполов посмертно удостоен звания указом президента страны
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Текст: Номер один
В Бурятии названо имя девятого Героя России с начала СВО
В Бурятии названо имя девятого Героя России – участника специальной военной операции на Украине. Это старший лейтенант Эдуард Норполов, посмертно удостоенный звания указом президента страны, сообщил в своем Телеграм глава республики Алексей Цыденов.  

С началом спецоперации Эдуард возглавил диверсионную разведывательную группу.  В период выполнения боевых задач за грамотное руководство вверенным ему подразделением был назначен командиром роты спецназначения. Рота получила задачу на уничтожение укрепрайонов с численностью около 100 человек и выполнила ее.

В ходе спецоперации Эдуарда представляли к ордену Мужества трижды и к медали «За отвагу».

Фото: egov-buryatia.ru
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