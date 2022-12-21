В столице Бурятии предлагают учредить звание «Почетный донор Улан-Удэ»

На заседании комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета депутатов Бурятская станция переливания крови рассказала об итогах работы за год и внесла ряд предложений, которые горсовет пообещал рассмотреть.Служба крови в Бурятии представлена станцией переливания крови и нижнеангарским филиалом, который находится на севере республики. Эти два учреждения обеспечивают компонентами крови 36 медицинских организаций, из которых 21 районная больница.За 11 месяцев 2022 года количество доноров в Бурятии увеличилось на 4% - если ранее их насчитывалось 7290 человек, то сейчас стало 7558. В сравнении с 2020 годом доноров стало больше на 22%.На сдачу крови приходят как постоянные, так и первичные доноры. Первичных доноров в 2022 году было 24% -1828 человек. Всего в республике сдали кровь в этом году 20811 раз.В течение года станция переливания крови проводила акции «Я донор. Я дарю жизнь», во время которой сдавали кровь сотрудники Россетей и МЧС. Также донорами являются и некоторые депутаты горсовета.Для поощрения доноров разработана региональная программа лояльности –таким образом поощряют тех, кто сдает кровь регулярно более трех раз за год. В эту программу входят 14 организаций-партнеров. В 2022 году донорам предоставили 929 карт лояльности.Званием «Почетный донор» в Бурятии обладают 2422 человека, из них 116 человек стали почетными донорами в 2022 году. Чтобы стать почетным донором, человек должен сдать кровь 40 раз или плазму 60 раз. Путь к почетному донорству небыстрый, ведь кровь рекомендуется сдавать не более пяти раз в год. Для почетных доноров существуют федеральные льготы, а также ежегодная выплата в сумме 15713 рублей.Станция переливания крови развивает и донорство костного мозга. Сейчас в Бурятии формируется регистр доноров стволовых клеток. Станция переливания крови сотрудничает с Кировским НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России. В регистре доноров костного мозга в республике сейчас состоит 400 человек. Два донора из Бурятии уже стали донорами костного мозга.В то же время в Бурятии пока наблюдается дефицит доноров. Так, согласно нормам, на одну тысячу населения необходимо 10-15 доноров, в республике же на тысячу человек приходится всего семь-восемь доноров.Главный врач Бурятской республиканской станции переливания крови Марина Бутуханова призвала депутатов задуматься о дополнительном поощрении доноров - тех, кто еще не получил звание почетного донора, но уже сдал кровь более 25 раз.- У нас есть доноры, которые сдали кровь уже 25 раз, но у них никаких наград и льгот нет. Поэтому мы предлагаем присваивать звание «Почетный донор Улан-Удэ» и сохранять это звание до тех пор, пока человек не получит звание «Почетный донор РФ». В этом году таких людей у нас 500 человек, также мы просим предусмотреть для них льготы, например, льготные проездные билеты, - предложила Марина Бутуханова.Стоимость проездного на год для одного такого донора составит около 15 тысяч рублей. Всего на всех 500 человек потребуется 7,2 млн рублей из городского бюджета.Депутаты сошлись во мнении, что поощрять донорское движение нужно. Однако, чтобы ввести льготы и звание, потребуется ряд действий: оформить документацию, составить положение и определить формата льгот. Более того, предстоит решить, какую сумму готовы выделить из городского бюджета.- Есть звание «Почетный работник образования РФ», за звание педагог получает материальное поощрение, к зарплате идет 15% от ставки или же им выдаются премии в конце года. Быть может и с почетными донорами Улан-Удэ сделать так же? Чтобы в организации, где человек работает, директор планировал годовую премию заранее. Мы понимаем, что бюджет города у нас дефицитный, поэтому можно попробовать такой выход, - предложила депутат горсовета Людмила Пахомова.Председатель комитета по социальной политике горсовета Денис Гармаев предложение станции переливания крови одобрил.- Нужно разработать положение, как это можно оформить, рассмотреть финансовую сторону, сколько денег можно взять из бюджета и определить вид поощрения – это могут быть бесплатные проездные или какая-то друга льгота. Когда все это будет проработано, вопрос будет вынесен на сессию, - рассказал Денис Гармаев.Депутаты горсовета активно поддерживают донорское движение. Они активно продвигают социальные акции, а некоторые и вовсе сами регулярно сдают кровь. Денис Гармаев призвал больше информировать жителей о пользе донорства для здоровья.Фото: «Номер один»