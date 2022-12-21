Общество 21.12.2022 в 10:34

В Бурятии выросло число заболевших «свиным» гриппом

Все заболевшие не были вакцинированы
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии выросло число заболевших «свиным» гриппом
В Бурятии продолжает расти заболеваемость «свиным» гриппом, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В Бурятии в текущем эпидсезоне в основном отмечается циркуляция гриппа типа А(H1N1) – или «свиной» грипп, и типа B. По сравнению с 48-й неделей текущего года в республике заболеваемость гриппом типа A(H1N1) увеличилась на 58%. Все заболевшие не были вакцинированы против гриппа», - сообщили «Номер один» в  пресс-службе Управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Отметим, что заболеваемость ОРВИ в республике, наоборот, снижается. По итогам прошлой недели она снизилась на 30% во всех возрастных группах. Снижение отмечалось в Улан-Удэ и практически во всех районах республики.

Ведомство напоминает, что для снижения рисков инфицирования ОРВИ и гриппом необходимо соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, пользоваться антисептиком, также рекомендуется носить маску в местах массового скопления людей. При первых признаках заболевания необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением.

Фото: «Номер один»
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