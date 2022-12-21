Общество 21.12.2022 в 11:29
Социальные итоги 2022
Сфера социального обслуживания в уходящем году набирала обороты
Текст: Валентин Соколов
Растут объемы социальных выплат, появляются новые меры поддержки, в том числе для участников СВО и их семей. О том, что удалось сделать в этом году и какие планы на 2023 год, нам рассказала министр социальной защиты населения Татьяна Быкова.
- Татьяна Александровна, какие приоритеты вы ставили в 2022 году и как выполнили намеченное?
- За 2022 год объем социальных выплат составил более 18 млрд рублей, что на 25% больше, чем в прошлом году.
Сегодня по линии социальной защиты предоставляется более 60 видов мер социальной поддержки, которые получают более 370 тыс. человек, или каждый третий в республике.
Действует 15 автономных учреждений социального обслуживания, 19 учреждений социальной помощи семье и детям, 20 негосударственных поставщиков социальных услуг. Социальные услуги в стационарной форме и на дому получают 5,6 тыс. пожилых людей и граждан с инвалидностью. Мероприятиями в рамках активного долголетия охвачено 18,5 тыс. граждан пенсионного возраста. Более 2 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов получили реабилитационные услуги.
- В Бурятии проводится масштабная работа в рамках нацпроекта «Демография». Каковы результаты в 2022 году?
- Реализация нацпроекта «Демография» набирает обороты. Министерство задействовано в реализации двух направлений национального проекта, общее финансирование которого - 5,3 млрд рублей. Первое из них - улучшение благосостояния семей за счет мер финансовой поддержки. За 11 месяцев выплаты получили более 30 тыс. семей, у которых родились дети, на сумму более 4,2 млрд рублей.
В республике ежемесячные выплаты на первенца получают 11 тыс. семей, это в два раза больше, чем в 2019 году. Финансирование составило 1,3 млрд рублей. А единовременное пособие на первого ребенка на сумму в 88 млн рублей перечислили почти 3 тыс. семей. Еще одна мера поддержки - выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей. Ею охвачено 15 014 семей. Это почти в 4,5 раза больше, чем в 2019 году, когда их было 3000. Финансирование в 2022 году составило более 2,2 млрд рублей.
Кроме того, у семьи, проживающей на территории ДФО, при рождении второго малыша возникает право на региональный маткапитал размером в 207,9 тыс. рублей. В этом году им воспользовалось более 2 тыс. семей.
Демографические инициативы продолжают внедряться. В соответствии с ними мы продолжим свою работу уже в будущем году.
Так, с 1 января 2023 года начнется предоставление единого пособия для семей с небольшими доходами.
- Все в республике уже наслышаны о программе «Социальный контракт». Какую помощь в 2022 году получили граждане? Планируется продолжение программы в 2023 году?
- В 2022 году 2483 жителя республики заключили социальные контракты на 407 млн 800 тыс. рублей. Объем финансирования, по сравнению с 2021-м, увеличился на 24%. Помощью удалось охватить на 578 человек больше. Самые востребованные направления – это самозанятость или индивидуальное предпринимательство, поиск работы и личное подсобное хозяйство.
В прошлом году среднемесячный доход после завершения социального контракта вырос у 73% получателей, а у 25% он превысил величину прожиточного минимума. Уже определено финансирование на 2023 год – 410 млн рублей.
- Возвращаясь к заботе о старшем поколении, какая работа ведется в этом направлении сегодня?
- Завершается строительство пансионата нового типа в г. Улан-Удэ. Готовность объекта на сегодня составляет 83%. Проект является уникальным и самым масштабным в отрасли для ДФО. Ввод пансионата в эксплуатацию планируется в следующем году.
Реализуется пилот по вовлечению частных медорганизаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. На его реализацию в 2021 – 2022гг. выделено более 24 млн рублей.
Еще один пилотный проект заключается в создании системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. За два года на его реализацию выделено 192 млн рублей. В рамках проекта созданы службы сиделок, открыты пункты бесплатного проката техсредств реабилитации, организовано обучение граждан родственному уходу, открыто отделение дневного пребывания для пожилых.
Ключевое отличие новой программы - проактивный подход.
- Что еще нового ожидается в 2023 году в сфере социальной защиты населения?
- В будущем году нас ждет много изменений. Например, устанавливаются единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся семьи с момента установления беременности женщины до достижения ребенком 18 лет.
Граждане, награжденные нагрудным знаком «Лидер территориального общественного самоуправления», смогут получить звание «Ветеран труда Республики Бурятия».
Планируется обеспечить выплатой на приобретение жилья 56 семей с шестью и более детьми.
Принят ряд решений по поддержке участников СВО и их семей. Это и приоритетное предоставление жилья детям-сиротам, участвующим в спецоперации. Военнослужащим, признанным инвалидами вследствие военной травмы, и их семьям предоставляется бесплатное социальное обслуживание на дому. Организовано патронатное сопровождение участников СВО и членов их семей и многое другое.
Фото: Минсоцзащиты Бурятии
- Татьяна Александровна, какие приоритеты вы ставили в 2022 году и как выполнили намеченное?
- За 2022 год объем социальных выплат составил более 18 млрд рублей, что на 25% больше, чем в прошлом году.
Сегодня по линии социальной защиты предоставляется более 60 видов мер социальной поддержки, которые получают более 370 тыс. человек, или каждый третий в республике.
Действует 15 автономных учреждений социального обслуживания, 19 учреждений социальной помощи семье и детям, 20 негосударственных поставщиков социальных услуг. Социальные услуги в стационарной форме и на дому получают 5,6 тыс. пожилых людей и граждан с инвалидностью. Мероприятиями в рамках активного долголетия охвачено 18,5 тыс. граждан пенсионного возраста. Более 2 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов получили реабилитационные услуги.
- В Бурятии проводится масштабная работа в рамках нацпроекта «Демография». Каковы результаты в 2022 году?
- Реализация нацпроекта «Демография» набирает обороты. Министерство задействовано в реализации двух направлений национального проекта, общее финансирование которого - 5,3 млрд рублей. Первое из них - улучшение благосостояния семей за счет мер финансовой поддержки. За 11 месяцев выплаты получили более 30 тыс. семей, у которых родились дети, на сумму более 4,2 млрд рублей.
В республике ежемесячные выплаты на первенца получают 11 тыс. семей, это в два раза больше, чем в 2019 году. Финансирование составило 1,3 млрд рублей. А единовременное пособие на первого ребенка на сумму в 88 млн рублей перечислили почти 3 тыс. семей. Еще одна мера поддержки - выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей. Ею охвачено 15 014 семей. Это почти в 4,5 раза больше, чем в 2019 году, когда их было 3000. Финансирование в 2022 году составило более 2,2 млрд рублей.
Кроме того, у семьи, проживающей на территории ДФО, при рождении второго малыша возникает право на региональный маткапитал размером в 207,9 тыс. рублей. В этом году им воспользовалось более 2 тыс. семей.
Демографические инициативы продолжают внедряться. В соответствии с ними мы продолжим свою работу уже в будущем году.
Так, с 1 января 2023 года начнется предоставление единого пособия для семей с небольшими доходами.
- Все в республике уже наслышаны о программе «Социальный контракт». Какую помощь в 2022 году получили граждане? Планируется продолжение программы в 2023 году?
- В 2022 году 2483 жителя республики заключили социальные контракты на 407 млн 800 тыс. рублей. Объем финансирования, по сравнению с 2021-м, увеличился на 24%. Помощью удалось охватить на 578 человек больше. Самые востребованные направления – это самозанятость или индивидуальное предпринимательство, поиск работы и личное подсобное хозяйство.
В прошлом году среднемесячный доход после завершения социального контракта вырос у 73% получателей, а у 25% он превысил величину прожиточного минимума. Уже определено финансирование на 2023 год – 410 млн рублей.
- Возвращаясь к заботе о старшем поколении, какая работа ведется в этом направлении сегодня?
- Завершается строительство пансионата нового типа в г. Улан-Удэ. Готовность объекта на сегодня составляет 83%. Проект является уникальным и самым масштабным в отрасли для ДФО. Ввод пансионата в эксплуатацию планируется в следующем году.
Реализуется пилот по вовлечению частных медорганизаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. На его реализацию в 2021 – 2022гг. выделено более 24 млн рублей.
Еще один пилотный проект заключается в создании системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. За два года на его реализацию выделено 192 млн рублей. В рамках проекта созданы службы сиделок, открыты пункты бесплатного проката техсредств реабилитации, организовано обучение граждан родственному уходу, открыто отделение дневного пребывания для пожилых.
Ключевое отличие новой программы - проактивный подход.
- Что еще нового ожидается в 2023 году в сфере социальной защиты населения?
- В будущем году нас ждет много изменений. Например, устанавливаются единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся семьи с момента установления беременности женщины до достижения ребенком 18 лет.
Граждане, награжденные нагрудным знаком «Лидер территориального общественного самоуправления», смогут получить звание «Ветеран труда Республики Бурятия».
Планируется обеспечить выплатой на приобретение жилья 56 семей с шестью и более детьми.
Принят ряд решений по поддержке участников СВО и их семей. Это и приоритетное предоставление жилья детям-сиротам, участвующим в спецоперации. Военнослужащим, признанным инвалидами вследствие военной травмы, и их семьям предоставляется бесплатное социальное обслуживание на дому. Организовано патронатное сопровождение участников СВО и членов их семей и многое другое.
Фото: Минсоцзащиты Бурятии
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