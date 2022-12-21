Социальные итоги 2022

Растут объемы социальных выплат, появляются новые меры поддержки, в том числе для участников СВО и их семей. О том, что удалось сделать в этом году и какие планы на 2023 год, нам рассказала министр социальной защиты населения Татьяна Быкова.- За 2022 год объем социальных выплат составил более 18 млрд рублей, что на 25% больше, чем в прошлом году.Сегодня по линии социальной защиты предоставляется более 60 видов мер социальной поддержки, которые получают более 370 тыс. человек, или каждый третий в республике.Действует 15 автономных учреждений социального обслуживания, 19 учреждений социальной помощи семье и детям, 20 негосударственных поставщиков социальных услуг. Социальные услуги в стационарной форме и на дому получают 5,6 тыс. пожилых людей и граждан с инвалидностью. Мероприятиями в рамках активного долголетия охвачено 18,5 тыс. граждан пенсионного возраста. Более 2 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов получили реабилитационные услуги.- Реализация нацпроекта «Демография» набирает обороты. Министерство задействовано в реализации двух направлений национального проекта, общее финансирование которого - 5,3 млрд рублей. Первое из них - улучшение благосостояния семей за счет мер финансовой поддержки. За 11 месяцев выплаты получили более 30 тыс. семей, у которых родились дети, на сумму более 4,2 млрд рублей.В республике ежемесячные выплаты на первенца получают 11 тыс. семей, это в два раза больше, чем в 2019 году. Финансирование составило 1,3 млрд рублей. А единовременное пособие на первого ребенка на сумму в 88 млн рублей перечислили почти 3 тыс. семей. Еще одна мера поддержки - выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей. Ею охвачено 15 014 семей. Это почти в 4,5 раза больше, чем в 2019 году, когда их было 3000. Финансирование в 2022 году составило более 2,2 млрд рублей.Кроме того, у семьи, проживающей на территории ДФО, при рождении второго малыша возникает право на региональный маткапитал размером в 207,9 тыс. рублей. В этом году им воспользовалось более 2 тыс. семей.Демографические инициативы продолжают внедряться. В соответствии с ними мы продолжим свою работу уже в будущем году.Так, с 1 января 2023 года начнется предоставление единого пособия для семей с небольшими доходами.- В 2022 году 2483 жителя республики заключили социальные контракты на 407 млн 800 тыс. рублей. Объем финансирования, по сравнению с 2021-м, увеличился на 24%. Помощью удалось охватить на 578 человек больше. Самые востребованные направления – это самозанятость или индивидуальное предпринимательство, поиск работы и личное подсобное хозяйство.В прошлом году среднемесячный доход после завершения социального контракта вырос у 73% получателей, а у 25% он превысил величину прожиточного минимума. Уже определено финансирование на 2023 год – 410 млн рублей.- Завершается строительство пансионата нового типа в г. Улан-Удэ. Готовность объекта на сегодня составляет 83%. Проект является уникальным и самым масштабным в отрасли для ДФО. Ввод пансионата в эксплуатацию планируется в следующем году.Реализуется пилот по вовлечению частных медорганизаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. На его реализацию в 2021 – 2022гг. выделено более 24 млн рублей.Еще один пилотный проект заключается в создании системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. За два года на его реализацию выделено 192 млн рублей. В рамках проекта созданы службы сиделок, открыты пункты бесплатного проката техсредств реабилитации, организовано обучение граждан родственному уходу, открыто отделение дневного пребывания для пожилых.Ключевое отличие новой программы - проактивный подход.- В будущем году нас ждет много изменений. Например, устанавливаются единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся семьи с момента установления беременности женщины до достижения ребенком 18 лет.Граждане, награжденные нагрудным знаком «Лидер территориального общественного самоуправления», смогут получить звание «Ветеран труда Республики Бурятия».Планируется обеспечить выплатой на приобретение жилья 56 семей с шестью и более детьми.Принят ряд решений по поддержке участников СВО и их семей. Это и приоритетное предоставление жилья детям-сиротам, участвующим в спецоперации. Военнослужащим, признанным инвалидами вследствие военной травмы, и их семьям предоставляется бесплатное социальное обслуживание на дому. Организовано патронатное сопровождение участников СВО и членов их семей и многое другое.Фото: Минсоцзащиты Бурятии