Новое оборудование для лечения и диагностики

В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Бурятский онкологический диспансер поступила система однофотонной эмиссионной компьютерной томографии SymbiaEvoи система радиотерапии Halcyon. Об этом сообщила зампред правительства РБ - министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова.⁃ Рада, что национальный проект «Здравоохранение» в действии. Переоснащение наших медицинских организаций продолжается. И, конечно, это все направлено на то, чтобы жителям нашей республики оказывалась качественная медицинская помощь, - поделилась Евгения Лудупова.В Бурятии по национальному проекту «Здравоохранение» в онкодиспансер продолжает поступать новое медицинское оборудование. Так, в 2022 году в учреждении появилось 11 единиц оборудования.Одна из новинок, которую применяют в отделении радиологии для диагностики заболеваний - система однофотонной эмиссионной компьютерной томографии SymbiaEvo. Компьютерный томограф стоимостью 33 млн рублей предназначен для проведения сцинтиграфии. С момента запуска проведено уже более 4500 исследований.- Сцинтиграфия - метод функциональной диагностики, заключающийся во введении в организм радиоактивных изотопов и получении двухмерного изображения органов и систем. Данное исследование используют с целью поиска очагов заболевания, - поясняет заведующий отделением радиологии Заято Хантаков.- Если в организме есть опухоль или какая-либо другая патология, например, воспалительный процесс, препарат накапливается в пораженном месте и испускает излучение. С помощью аппарата можно увидеть узлы с опухолевыми образованиями, узлы, требующие удаления, определить эффективность лечения. При проведении процедуры лучевая нагрузка на организм пациента минимальна.В отделении радиологии проводятся такие исследования, как однофотонная эмиссионная компьютерная томография, а также сцинтиграфия легких, печени, желудка, щитовидных и паращитовидных желез, костей, почек, сторожевых лимфатических узлов.- Аппарат с начала эксплуатации работает исправно, каждый квартал проводится техобслуживание, и за время работы гамма-детектора никаких неисправностей не было, - подчеркивает заведующий отделением радиологии.Еще одна новинка онкологического диспансера - система радиотерапии Halcyon (линейный ускоритель для лучевой терапии) стоимостью 126 млн рублей. Линейный ускоритель должен получить санитарно-эпидимеологическое заключение и пройти пробный запуск. После этого начнется лечение пациентов на новом оборудовании.Аппарат находится в отделении радиотерапии, где проводится лучевая терапия для онкологических пациентов - один из основных методов лечения онкологических заболеваний.- Нацпроект «Здравоохранение» позволил заменить старый гамма-аппарат на более современный ускорительный комплекс Halcyon, благодаря которому мы сможем лечить больше пациентов. Если старый ускоритель позволял в смену пролечить 40 пациентов, то новый - до 80 человек. Потому что на новом оборудовании сеанс лучевой терапии будет занимать примерно десять минут, - рассказывает заведующий отделением радиотерапии Цырен Болдохонов.Лечебный спектр аппарата охватывает злокачественные новообразования молочной железы, органов малого таза, рака легкого, опухолей кишечника, предстательной железы, головного мозга и других видов рака, а также некоторые неонкологические заболевания -например, образования в головном мозге, когда невозможно провести хирургическое лечение.- Аппарат оборудован видеосистемой и переговорным устройством. Видеконтроль во время лечения проводится всегда, пациент не остается без наблюдения, - отмечает Цырен Болдохонов.За 11 месяцев 2022 года в отделении пролечилось более 1000 человек.Отметим, подобным оборудованием оснащены федеральные центры страны.- Аукцион на приобретение линейного ускорителя, объявленный в феврале, не состоялся в связи с отсутствием участников и нестабильной экономической ситуацией. Принято решение о проведении совместных торгов с другими регионами. Совместные торги для приобретения системы радиотерапии были объявлены в начале мая, в которых приняли участие медицинские учреждения из пяти регионов страны, такой формат позволил сэкономить более 8 млн рублей, - рассказывает главный врач Онкологического диспансера Инесса Шагдурова.14 млн рублей выделено правительством Республики Бурятия на капитальный ремонт помещения под установку линейного ускорителя. Проект ремонта был крайне сложным, многоэтапным, с целью соблюдения всех нормативов по соблюдению радиационной безопасности. Несмотря на короткие сроки, сложности архитектурных решений, неоднократные корректировки проекта, все же удалось реализовать проект. Новый линейный ускоритель позволит оказывать жителям нашей республики и соседних регионов современную качественную лучевую терапию с максимальным комфортом и в соответствии с международными стандартами качества и безопасности.Фото: «Номер один»