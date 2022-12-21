Общество 21.12.2022 в 12:26

Бурятии за год «посвятили» 13 уникальных фейков

Эта ложь получила свыше 5 тысяч публикаций в СМИ и социальных сетях

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Текст: Номер один
Бурятии за год «посвятили» 13 уникальных фейков
Центр управления региона в Бурятии подвел итоги противодействия недостоверной информации, распространяемой через интернет. За год было выявлено 13 уникальных фейковых сообщений о Бурятии, которые получили свыше 5 тысяч публикаций в СМИ и социальных сетях, сообщили в пресс-службе ЦУР.

Отличительной чертой фейков о республике является то, что они достаточно быстро опровергаются (среднее время реакции на фейк - 3 часа 30 минут), и практически не получают распространения внутри региона. Основными жертвами обмана в таком случае становится внешняя аудитория, мало что знающая о жизни в самой Бурятии. Так, фейком, который получил наибольшую охват, стала сентябрьская «новость» о том, что в Улан-Удэ студентов забирают в военкоматы прямо с занятий – эта фальшивка, не вызвав доверия у жителей республики, получила сотни публикаций за ее пределами.

Чаще всего фейки распространяются через социальную сеть ВК (40% публикаций). На втором месте «Одноклассники» (22%), третье место у меседжера Телеграм (11%). По механике создания в Бурятии фейки делятся следующим образом: это либо полностью выдуманное и голословное, но резонансное сообщение, либо постановочное/архивное видео, выдаваемое за настоящее и актуальное, либо изготовление фальшивого документа, который выдается за подлинный.

«В мае по сети начала гулять фотография указа правительства Бурятии, обещающего бесплатную раздачу военнослужащим автомобилей «Москвич», - рассказывает Алексей Жанаев, аналитик ЦУР Республики Бурятия, - Документ был неплохо изготовлен, но создатели этого фейка не учли того, что автомобили «Москвич» на тот момент не выпускались уже более 12 лет, а московский автозавод был закрыт».

Серьезность угрозы исходящей от создателей и распространителей фейков отмечают и на федеральном уровне. В этом году АНО «Диалог» запустила фактчекинговую платформу «Лапша Медиа», которая в ежедневном режиме выявляет и опровергает десятки фейков по всей стране. В 2022 году Россия столкнулась с самой массовой информационной атакой в истории. Количество уникальных фейков достигло 3,7 тыс, а число их упоминаний превысило 9,3 млн. Таким образом, по сравнению с прошлым годом количество недостоверной информации в интернете в этом году выросло в 6 раз.

При участии генерального директора АНО «Диалог» на площадке международной медиа-группы «Россия сегодня» 20 декабря эксперты обсудили методы борьбы с фейками.

«Мы столкнулись с угрозой не только информационной, но и национальной безопасности, когда требуется консолидация государства и гражданского общества. «Лапша Медиа» сегодня предоставляет возможность получить достоверные данные пользователям, которые сталкиваются с фейками. С момента запуска платформы поступило более 85 тыс запросов на проверку публикаций и сообщений. Только при их своевременной отработке возможно создание безопасной информационной среды для граждан», — отметил гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак.

В дискуссии приняли участие и представители государства, которые также отмечают высокую опасность, исходящую от производителей и распространителей фейков.

«Тема фейков не является новой, вбросы были во все времена, но отличались локальным характером. Сегодня интернет-среда дает возможность для их быстрого распространения. 79% населения России считают это опасным явлением», — прокомментировала начальник управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

Фото: pixabay.com
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