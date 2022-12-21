Житель Бурятии откусил фалангу пальца руки 42-летней женщине

В Бурятии дознанием отдела полиции «Тункинский» возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 35-летнего злоумышленника, подозреваемого в причинении вреда здоровью средней тяжести 42-летней местной жительнице, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Полицейскими установлено, что 20 ноября подозреваемый в гостях у потерпевшей распивал спиртное с пострадавшей и ее супругом. В ходе распития алкоголя между мужчинами на бытовой почве возник конфликт, переросший впоследствии в драку. Хозяйка дома взялась разнимать дерущихся, но в результате лишилась дистальной* фаланги пальца кисти: гость откусил ее.На место происшествия была сразу же вызвана бригада скорой медицинской помощи. Сообщение о случившемся было передано медиками в полицию, которые выехали на адрес и задержали подозреваемого.Отметим, ранее гражданин к уголовной ответственности не привлекался, злоупотребляет спиртным. Подрабатывает случайными заработками. Свою вину он признал.Частью 1 статьи 112 УК РФ за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трех лет.*Дистальные фаланги поддерживают подушечки пальцев и ногтиФото: unsplash.com