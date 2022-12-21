В Бурятии ПФР произведет досрочную выплату соцвыплат и пенсий через банки

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К новогодним праздникам жителям Бурятии традиционно выплатят досрочно ежемесячные выплаты на детей и беременным женщинам за декабрь, пенсии и соцвыплаты к пенсиям за январь 2023 года. Раньше графика выплаты будут перечислены гражданам, получающим пенсии и меры поддержки через кредитные учреждения, сообщили в республиканском отделении ПФР.29 декабря за праздничный нерабочий день 3 января 2023 года на счета получателей поступят следующие ежемесячные выплаты:- женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности;- на детей от 8 до 17 лет;- по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;- на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.Получателям ежемесячных выплат через отделения «Почты России» выплата пособий за декабрь будет произведена по графику с 3 января по 21 января 2023 года.29 декабря через банки будет профинансирована досрочная выплата январских пенсий получателям с датой доставки 6-го и 14-го числа.Выплата пенсий через кредитные учреждения за 21-е число будет произведена 20 января 2023 года.Через «Почту России» выплата пенсий и соцвыплат будет осуществляться по обычному графику. Отделения почтовой связи откроются одновременно с началом выплатного периода в республике, с 3 января. Дата доставки установлена по адресу проживания пенсионера.Страховые пенсии за январь будут выплачиваться в проиндексированном размере. Сумма индексации с января 2023 года установлена на уровне 4,8%.Общая сумма бюджетных средств, профинансированных Отделением ПФР по Республике Бурятия в декабре 2022 года на выплату пенсий, социальных выплат, а также мер социальной поддержки на детей и беременных женщин, составит более 9,8 млрд руб.С 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд России (СФР). Он образуется путем объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов.Реорганизация направлена на повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное оформление мер поддержки. Создание Социального фонда также позволит снизить административную нагрузку на работодателей и расширить категории граждан, обеспеченных социальным страхованием.Проконсультироваться по вопросам досрочной выплаты пенсий и пособий можно по телефону Единого контакт-центра:8 800 600 0000 или в сообществах «Пенсионный фонд Бурятии» в ВК и Телеграм:Фото: egov-buryatia.ru