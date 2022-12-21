Очередной мусорный апокалипсис может грянуть в Улан-Удэ на Новый год

Организация, эксплуатирующая единственный мусорный полигон в столице Бурятии, - ООО «СМП» – уведомила контрагентов о досрочном расторжении договоров на оказание услуг по приему и размещению отходов. С 26 декабря полигон прекратит принимать ТКО. В уведомлении указана причина такого решения: «Достижение максимальной вместимости полигона для размещения отходов».С указанной даты полигон ООО «СМП» будет принимать только отходы V класса опасности: строительный мусор, зола и золошлаковые смеси, разнородные пластмассы, упаковочные материалы, побочные продукты деревообработки, обрезки кустов и деревьев и т.п. Куда теперь свозить мусор из Улан-Удэ и Тарбагатайского районов – непонятно.Неужели на новогодних праздниках нас ждет очередной мусорный апокалипсис, учитывая возрастающий объем бытового мусора в этот период?По данным источника в правительстве Бурятии, в Минприроды РБ созвано экстренное совещание. Именно это ведомство должно вести постоянный мониторинг заполняемости полигонов и не допускать экстраординарных ситуаций. Тем более, что Бурятия не подала заявку на участие в проекте цифрового мониторинга полигонов ТКО, реализуемом «Российским экологическим оператором».Отметим, что «жареный петух» - вопрос о нехватке в Бурятии мусорных полигонов и, как следствие, их ускоренной заполняемости - «клюнул» задолго до уведомления ООО «СМП» о прекращении приема ТКО. На протяжении последних лет проблему многократно озвучивали эксперты, общественники и надзорные органы. Несмотря на это, экологический блок правительства РБ уверенно анонсировал на ноябрьской сессии Народного Хурала ликвидацию в ближайшие три года 50 свалок рядом с Байкалом по федеральной программе «Генеральная уборка». Куда планируется вывозить и где утилизировать огромное количество мусора (на свалках в ЦЭЗ его общая масса составляет около 98 тыс тонн, общая площадь - 109 га), не уточнялось.Между тем, вывоз мусора с Усть-Баргузинской свалки бизнесменом Денисом Тонконоговым, который ныне обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и оставил местным субподрядчикам многомиллионные долги, уже стал одним из факторов, повлиявших на скорость заполнения полигона под Улан-Удэ. Не исключено, что следующим может прекратить прием ТКО полигон в Гусиноозерске.Решить проблему помогла бы сортировка ТКО. Судя по прилагаемому к уведомлению ООО «СМП» перечню отходов, частный полигон готов принимать различные составляющие ТКО. Но не навалом, а по отдельности. Однако сортировка в Бурятии не развита. В Улан-Удэ работает лишь одна из двух мусоросортировочных станций, переданная частной компании, да и та не на полную мощность. Что происходит со второй, доподлинно неизвестно. Хотя еще в 2019 году обе МСС были отремонтированы и подготовлены к запуску.Кроме того, возникает проблема с тарифом на вывоз ТКО. Плата за негативное воздействие на окружающую среду при эксплуатации полигона, заполненного сверх проектного объема, вырастает в разы и по сути имеет заградительный характер. Она включена в тариф. Кто же заплатит? Малый бизнес? Население?Так или иначе, мусорная проблема в Улан-Удэ обостряется и вызывает вопросы по поводу готовности Бурятии к реализации федеральной программы «Генеральная уборка».Фото: «Номер один»