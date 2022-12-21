Общество 21.12.2022 в 16:15

В Улан-Удэ стоимость проезда на общественном транспорте вырастет на 5 рублей

Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2023 года
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ стоимость проезда на общественном транспорте вырастет на 5 рублей
Сегодня на сессии горсовета Улан-Удэ депутаты приняли решение поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Свое решение они обосновали повышением цен на ГСМ и запчасти, оттоком водителей, а также общим уменьшением транспорта у частных перевозчиков.

Таким образом, с 1 января 2023 года цена за проезд в маршрутке составит 30 рублей, а в трамваях – 25 рублей.

Фото: «Номер один»
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В Улан-Удэ стоимость проезда на общественном транспорте вырастет на 5 рублей
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