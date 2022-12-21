Годовая инфляция в Бурятии продолжила замедляться. В ноябре она составила 12,6% после 14,01% в октябре. При этом ее уровень оставался выше, чем по Дальневосточному федеральному округу (11,76%) и в целом по России (11,98%), сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.Замедление инфляции в регионе по-прежнему определяли такие факторы, как расширение предложения на отдельных товарных рынках, ослабление давления со стороны издержек производителей, а также сдержанный потребительский спрос на товары длительного пользования. Кроме того, эффект высокой сравнительной базы сдерживал рост цен в сфере услуг.Вклад в снижение инфляции, в том числе, внесли цены на пиломатериалы — в годовом выражении они дешевеют несколько месяцев подряд. На внутреннем рынке древесины стало больше.«С 1 января этого года в нашей стране действует полный запрет на вывоз за рубеж необработанного леса. В недружественные страны с марта запрещено также поставлять продукцию деревообработки. К тому же, из-за сохраняющихся антиковидных ограничений остается низким спрос на пиломатериалы в Китае, а для бурятских лесопереработчиков это основной рынок сбыта. Объемы поставок древесины внутри страны выросли, и поэтому цены снизились», — прокомментировал Виталий Пономарев, заместитель управляющего региональным подразделением Банка России.В целом годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился до 15,72% в ноябре после 17,20% в октябре. Сдержанная потребительская активность в условиях неопределенности продолжила влиять на динамику цен широкого круга товаров длительного пользования: в ноябре замедлился рост цен на автомобили, мебель, бытовую технику, компьютеры, смартфоны, а телевизоры подешевели в годовом выражении. Другой фактор, определивший такое изменение цен, — постепенное налаживание параллельного импорта. Прежде всего, это характерно для сегмента бытовой техники и электроники.Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в ноябре замедлился до 11,71% после 13,60% в октябре. Снижение обусловлено расширением предложения ряда продовольственных товаров благодаря хорошему урожаю.В текущем году валовые сборы в стране зерновых и масличных культур, сахарной свеклы — выше прошлогодних. Это привело к увеличению предложения и снижению стоимости сельскохозяйственного сырья. В результате уменьшились затраты переработчиков, что отразилось на замедлении годового роста цен на муку, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, макароны и крупы, подсолнечное масло, сахар.В связи с удешевлением зерна снизились затраты животноводов на корма. Это способствовало уменьшению годового темпа прироста цен на мясо и мясные продукты.Годовой рост цен на услуги в ноябре замедлился до 8,01% с 8,53% в октябре. Во многом сказался эффект высокой сравнительной базы прошлого года в динамике цен на услуги зарубежного туризма и пассажирского транспорта.В ноябре 2021 года резкое увеличение спроса после снятия карантинных ограничений вызвало значительное подорожание новогодних туров в Турцию. По информации туристических компаний, в ноябре текущего года спрос в условиях общей неопределенности был заметно ниже, что отразилось на уменьшении годового темпа прироста цен на услуги зарубежного туризма.В ноябре прошлого года проиндексировали тариф на проезд в автобусе во втором по величине городе республики (Северобайкальске). В текущем году тариф не менялся. Это в том числе повлияло на уменьшение в ноябре 2022 года годового темпа прироста цен на услуги пассажирского транспорта в целом.Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в ноябре 2022 года замедлилась до 11,76% после 12,25% в октябре. При этом она осталась ниже, чем в целом по России (11,98%). Снижение годового темпа прироста цен на Дальнем Востоке произошло в основном из-за расширения предложения на отдельных товарных рынках и ослабления потребительского спроса.Годовая инфляция в России вновь замедлилась и составила 11,98%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.Фото: Банк России