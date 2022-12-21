В Бурятии нашли ангелов

Месяц назад региональная общественная приемная партия «Единая Россия» совместно с горсоветом Улан-Удэ объявили фотоконкурс, приуроченный ко Дню матери.

Условия участия были очень простые. До 24 ноября все желающие могли предоставить конкурсные работы в распечатанном виде в региональную общественную приемную партии. Номинации разделились на две части: «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны», где нужно было интересно продемонстрировать профессию матери. И «Моя уникальная мама», отражающая совместное времяпрепровождение.

Желающих принять участие оказалось много. Все конкурсные работы были выставлены на фотовыставке 25 ноября в центральной городской библиотеке им. И. К. Калашникова, где посетители учреждения культуры голосовали за понравившиеся работы.

Ранее председатель комитета по социальной политике Денис Гармаев уже делился своими эмоциями от увиденных работ конкурса и подметил, что все, что мы имеем на сегодняшний день – это результат работы наших мам, их труд.

Торжественная церемония награждения состоялась в Администрации города.

Всего в фотоконкурсе приняло участие 77 жителей города Улан-Удэ и районов Республики Бурятия, которые предоставили на конкурс 149 уникальных работ. В результате подсчёта голосов, было отобрано шесть победителей в двух основных номинациях и два победителя в специальных.

– Конкурс у нас проводился впервые, стартовал за определенный период до празднования Дня матери. Активность была очень высокая. Не только наших горожан, но и людей с Прибайкальского района. Работы были выставлены на обозрение в библиотеке имени Калашникова. Все фотографии разные, очень трогают душу. Оценивали мы долго, было непросто. Но все-таки выбрали лучших. Думаю, что такой конкурс должен проводиться ежегодно. И, конечно, мы приготовили от горсовета и от партии «Единая Россия» денежные призы, – рассказал Денис Гармаев

Церемонию награждения первой номинации провел председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев и заместитель руководителя приемной Наталья Штэпа. В номинации «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» объявили троих победителей: Алдара Степанова, Валерию Гордееву и Веронику Алемасову.

Продолжили церемонию награждения заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета Анатолий Белоусов и председатель комитета по социальной политике городского совета Денис Гармаев. В номинации «Моя уникальная мама» отмечены три победителя: Михаил Федоров, Амели Рахматулина, Полина Попова.





В специальных номинациях «За волю к победе» и «Приз зрительских симпатий» победу одержали двое - житель поселка Онохой Александр Афанасьев и Татьяна Пак.

– Конкурс был довольно легкий, потому что нужно было всего-навсего отправить фотографии. Я постаралась выбрать более интересные, чтобы они действительно отражали то, чем мы занимаемся в жизни. Ее образ и то, что мы любим делать. Конечно, не ожидали что выиграем, мы очень рады. Само мероприятие очень интересное. Здорово, что награждение было в администрации. Оказывается, так много участников было. Мы рады, – поделилась Светлана Рахматуллина.

Также на церемонии награждения благодарственные письма получили и председатели комитета.

Кроме того, на церемонии награждения были вручены благодарственные письма за конструктивное сотрудничество и помощь в проведении социально ориентированных акций и мероприятий региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Их получили как представители городского совета, так и директор центральной городской библиотеки имени И. К. Калашникова Раиса Цыбенова.

Всех победителей наградили благодарственными письмами и денежными призами. Завершая торжественную церемонию, начальник отдела по информационной политике Елена Чимбеева еще раз искренне поздравила всех победителей конкурса с заслуженными наградами и с наступающим Новым годом.