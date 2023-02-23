Общество 23.02.2023 в 09:00

Замена счетчиков воды в квартире

За чей счет производится?
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Текст: Номер один
Замена счетчиков воды в квартире
Номер один

Вопрос: «Здравствуйте! У меня сломался счетчик расхода воды. В УК сказали, что мы сами должны купить счетчик и оплатить его замену и поверку. Так ли это?»

Елена Павловна, г. Улан-Удэ

В приватизированном жилье замена и поверка счетчиков воды производится за счет собственников. Необходимо будет как купить счетчик, так и оплатить его замену. А в квартирах муниципального и ведомственного фонда установка счетчиков должна оплачиваться за счет бюджетных средств. Но наниматели должны оплатить поверку.

Напомним, по постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 №354, замена индивидуального прибора учета воды необходима, если:

- истек срок эксплуатации. Обычно он указывается в техническом паспорте и в среднем составляет 12 лет.

- он неисправен.

Если жилец обнаружил поломку ему нужно известить об этом УК или ресурсоснабжающую организацию. После уведомления поставщик ресурсов или УК выдадут предписание на замену. Срок замены сломанного прибора учета составляет 30 дней с момента обнаружения поломки. Если неработающий прибор вовремя не заменить, то придется платить по нормативу. Заменить счетчик воды может УК, ТСЖ или их подрядчики, мастер из аккредитованной компании.

Есть важное условие: кто бы ни поменял прибор, поверку все равно должна проводить только аккредитованная компания.

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