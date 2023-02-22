Общество 22.02.2023 в 10:45

В Бурятии за неделю выявили 34 факта вырубки лесов

Больше всего нарушений - в Заиграевском и Селенгинском районах
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии за неделю выявили 34 факта вырубки лесов

Каждый день сотрудники лесничеств проводят патрулирование лесных массивов. Только за прошедшую неделю проведено 227 патрулирований. Выявлено 8 случаев незаконной рубки лесных насаждений. Из 8 случаев, в 7 специалисты установили нарушителей. Объём незаконно заготовленной древесины составил 30,7 кубометров. Больше всего нарушений зарегистрировано в Заиграевском и Селенгинском районах. 

Помимо этого, еще 26 случаев были связаны с повреждениями лесных насаждений. Больше всего таких нарушений зафиксировали в Тарбагатайском районе – 5, а также по 3 случая в Заиграевском Иволгинском, Кабанском и Прибайкальском районах. Объём незаконно заготовленной древесины составил 42,2 кубометров.

Отметим, по всем нарушениям материалы переданы в правоохранительные органы для принятия правовых решений.Лесники напоминают, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность.



Фото: Номер один 
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РАЛХ вырубка леса

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