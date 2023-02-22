Общество 22.02.2023 в 11:42

В Улан-Удэ приставы заставили предпринимательницу вернуть займ

Общая сумма долга, которую задолжала бизнес-вумен, составила 2,5 млн рублей
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ приставы заставили предпринимательницу вернуть займ
В Бурятии судебные приставы взыскали более 2,5 миллиона рублей с местной предпринимательницы. Женщина, являющаяся собственницей одного из улан-удэнских кафе, оформила договор микрозайма в Фонде поддержки малого предпринимательства РБ. В качестве залога был предоставлен автомобиль. Деньги на развитие бизнеса горожанка получила, а вот с возвращением кредита возникли трудности.

Чтобы вернуть заемные средства, фонд был вынужден обратиться в суд. Иск был удовлетворен, женщину обязали выплатить задолженность по договору, в которую вошли основной долг по кредиту, проценты, неустойка и штрафы.

«Общая сумма, которую должница должна была выплатить, составила чуть больше 2,5 миллиона рублей. Поскольку в качестве залога был предоставлен автомобиль, то при неисполнении решения суда взыскание могло быть обращено на транспортное средство. То есть заложенное имущество было бы реализовано на  публичных торгах, а из его стоимости выплачен долг», - сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов Бурятии.
 
Однако до принятия крайних мер дело не дошло. После возбуждения исполнительного производства пристав объяснил улан-удэнке, какие последствия при неисполнении обязательств могут наступить. Разъяснения дали положительный результат: в течение четырех месяцев весь долг был погашен.

Фото: «Номер один»
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