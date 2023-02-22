Общество 22.02.2023 в 12:23

Пролетевший над Улан-Удэ светящийся объект оказался китайской ракетой-носителем

Тайну раскрыли в Иркутском планетарии
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Текст: Евгения Гармаева
Пролетевший над Улан-Удэ светящийся объект оказался китайской ракетой-носителем

Жители Иркутской области и Республики Бурятия в ночь с 16 на 17 февраля наблюдали разрушение в атмосфере Земли ступени китайской ракеты-носителя CZ-4B («Чанчжэн», или «Великий поход»). Видео явления прислали в Иркутский планетарий очевидцы из Зиминского района и Улан-Удэ.

В небе над Улан-Удэ пролетел неизвестный светящийся объект
17.02.2023 в 11:54
Как сообщал «Номер один», многие жители увидели в небе неопознанный объект в ночь с 16 на 17 февраля. Горожане строили различные теории: некоторые предполагали, что это комета либо метеор, любители мистики делали ставки на инопланетян, а другие посчитали, что этот объект – сгоревший спутник.


«Утром в пятницу, 17 февраля нам поступило сообщение из Улан-Удэ — очевидцам удалось записать на видео явление в атмосфере. Сразу стало понятно, что это не метеор: явление продолжалось десятки секунд, в то время как метеор виден максимум в течение нескольких секунд. В понедельник, 20 февраля, нам прислали видео из Зиминского района Иркутской области, на котором видно отделение мелких фрагментов от разрушающегося в атмосфере Земли тела. Это также характерно для схода с орбиты ступеней ракет или отслуживших своё спутников», 

- говорит директор Иркутского планетария Павел Никифоров.


Иркутский планетарий связался с коллегами из Международной метеорной организации и получил подтверждение того, что наблюдаемое явление действительно связано с разрушением космического аппарата. По дате, времени и траектории движения удалось сопоставить явление с предсказанным сходом с орбиты ступени китайской ракеты-носителя «Великий поход».

Ракета-носитель CZ-4B, разрушение ступени которой наблюдали в Прибайкалье, была запущена с космодрома Тайюань 27 декабря 2022 года. Она вывела на околоземную орбиту спутник Gaofen 11-04 – это четвёртый спутник китайской комплексной системы дистанционного зондирования Земли.


Фото: скриншот из видео

Теги
небо космос иркутская область Бурятия нло

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