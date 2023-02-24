В Бурятии 85-летний пенсионер поборол ТГК-14

Время шло, а возмещать нанесенный ущерб пенсионеру никто не собирался. Георгий Каргапольцев написал претензию в ТГК-14. Пенсионеру ответили, что в затоплении виноват он сам, поскольку не принял меры по герметизации ввода тепловых сетей в тепловую камеру.







Георгий Каргапольцев с осени 2021 года судился с ТГК-14. Ранее, в мае того же года, из-за порыва трубы, принадлежащей ТГК-14, у Георгия Ивановича затопило тепловую камеру, в которой находился прибор учета тепловой энергии. Теплосчетчик вышел из строя и пенсионеру пришлось покупать новый. Чтобы получить разрешение на ввод теплосчетчика в эксплуатацию и взыскать понесенные расходы с монополиста, пенсионеру пришлось пройти 25 судебных заседаний в районном суде, Верховном и Восьмом кассационном суде в Кемерово.Теплосчетчик Георгий Каргапольцев поставил давно и исправно им пользовался в течение 12 лет, до того момента, пока устройство не пришло в непригодное состояние.17 мая 2021 года ПАО «ТГК-14» проводило гидравлические испытания трубопровода системы централизованного теплоснабжения поселка Каменск на прочность. При проведении испытаний на трубопроводе прорвало теплотрассу - в тепловом колодце лопнул вентиль. Вода бурным потоком побежала по трассе, скапливаясь в низине, как раз в том месте, где стоит дом Георгия Каргапольцева.Пенсионер неоднократно звонил в аварийную службу, но на звонки никто не реагировал. Все это время вода продолжала стекаться в колодец с теплосчетчиком, а попутно подтопила и дом пенсионера. Аварию устранили лишь после того, как Георгий Каргапольцев обратился к главе поселения. После этого подача воды прекратилась.После откачки воды представители компании составили акт, но Георгия Каргапольцева на подписание акта не пригласили. Его он получил только на третий день, однако пенсионеру документ показался странным, поскольку в нем было указано, что «тепловой колодец находится во влажном состоянии, наличие следов подтопления имеется, гидроизоляция канала теплового ввода потребителя и узла установки приборов учета отсутствует, работоспособность прибора учета определить невозможно». Акт он не подписал.Георгий Каргапольцев говорит, что колодец он обезопасил, как смог, еще во время подключения к сетям центрального отопления в 2004 году. Он сделал преграждающую тепловой канал кирпичную стенку и установил металлическую гильзу (кожух), что обеспечивало герметизацию и гидроизоляцию, предотвращающую попадание воды.Однако напор во время аварии был очень сильным и кирпичная стенка не смогла сдержать большого объема воды.На ответ ТГК-14, в котором Георгия Ивановича самого обвинили в затоплении, пенсионер прислал свои возражения, однако реакции не последовало. Каргапольцев решил действовать самостоятельно – свозил теплосчетчик на поверку в город, где прибор признали непригодным к дальнейшему использованию.Георгий Каргапольцев, убедившись, что от старого теплосчетчика проку уже не будет, решил покупать новый. Стоимость тепловычислителя, расходомера электромагнитного и комплекта термопреобразователей составила 72 589 рублей.Пенсионер обратился в ТГК-14 за разъяснениями - что со счетчиком делать дальше. В компании потребовали написать заявление на выдачу технических условий, разработать проект узла учета и согласовать его. Принять прибор учета в эксплуатацию энергетики соглашались только на таких условиях.Каргапольцев самостоятельно нашел подрядную организацию, которая разработала проект и установила прибор учета. Установка и монтаж узла учета тепловой энергии (УУТЭ) обошлись Георгию Ивановичу еще в 27 411 рублей.ТГК-14 выдала ряд замечаний к рабочему проекту УУТЭ: дополнить проект монтажной схемой учета горячего водоснабжения (ГВС), схемой пломбировки приборов учета ГВС, а также отобразить оборудование на плане – схеме его размещения.Георгий Каргапольцев проект откорректировал, но теплоэнергетики вновь не приняли – от пенсионера требовали организовать дополнительную линию и установить отдельный прибор для учета горячего водоснабжения.Отметим, все это время плату за тепло пенсионеру начисляли по нормативу, ведь счетчик в эксплуатацию не принимали.Ставить счетчик для учета горячего водоснабжения Георгий Иванович отказывался, поскольку пользуется водонагревателем.За защитой своих прав пенсионеру из Каменска пришлось обратиться в суд. Где он потребовал у ТГК-14 возместить затраты на покупку и установку нового теплосчетчика и понудить компанию принять прибор в эксплуатацию.Представители ТГК-14 возмещать деньги, потраченные пенсионером на покупку нового прибора учета, не хотели. В ходе заседания теплоэнергетики продолжали ссылаться на то обстоятельство, что причиной затопления явилось отсутствие герметизации ввода тепловых сетей в тепловую камеру.Суд не согласился с доводом представителей ответчика ПАО «ТГК-14» о том, что причиной затопления тепловой камеры истца явилось только лишь отсутствие герметизации ввода тепловых сетей. Суд указал, что изначально причиной затопления тепловой камеры истца стал порыв трубы, который произошел на участке теплотрассы в тепловом колодце № 13, в зоне ответственности ПАО «ТГК-14». «Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязательства по обеспечению технического состояния тепловых сетей, непринятии мер по своевременному выявлению аварийного повреждения трубопровода, а также своевременному отключению подачи воды», - отмечается в судебном решении.В итоге суд обязал компанию возместить пенсионеру понесенные расходы. Что касается второй части требований – обязать ТГК-14 принять прибор учета в эксплуатацию, в их удовлетворении суд отказал. Судьи Кабанского района поддержали сторону монополиста - проект узла учета тепловой энергии необходимо дополнить монтажной схемой учета горячего водоснабжения.Георгий Каргапольцев попытался оспорить решение районного суда в Верховном суде. Там пенсионер напомнил, что у него открытая водяная система теплопотребления с отбором теплоносителя из подающего трубопровода тепловой сети с момента постройки жилого дома и счетчик ГВС ему не нужен.«С 2010 года расчет потребленной тепловой энергии и теплоносителя по прибору учета, выведенному из эксплуатации по вине ответчика, осуществлялся без дополнительного учета ГВС, по разности объемных показателей преобразователей расхода, установленных на подающем или обратном трубопроводах», - указал пенсионер в апелляционной жалобе.Также житель Каменска пожаловался на то, что «в связи с отказом в согласовании рабочего проекта узла учета начисление платы за услуги отопления и горячего водоснабжения производится с начала отопительного сезона 2021/2022 по нормативам потребления. Это более чем в два раза превышает фактические показания установленного прибора» и тем самым нарушает его права как потребителя коммунальных услуг.После суда пенсионер вновь направил рабочий проект узла учета тепловой энергии с учетом полученных замечаний. Однако проект упорно не согласовывали.Представители ТГК-14 в Верховном суде апеллировали теми же аргументами, доказывающими необходимость установки прибора учета ГВС. Коллегия судей вняла доводам ТГК-14, и Георгию Ивановичу в удовлетворении требований снова отказали.Оспаривать это решение пенсионеру пришлось в Кемерово. Восьмой кассационный суд определение Верховного суда Бурятии отменил и направил дело на новое рассмотрение в апелляционной инстанции.Отказывали пенсионеру в принятии счетчика в том числе из-за неправильного применения законов, из-за сомнений – какой именно нормативно-правовой акт применить к потребителю.Взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций и потребителей регулируются сразу двумя постановлениями правительства РФ – «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», и «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».Согласно этим правилам, получать технические условия и разрабатывать проект узла учета тепловой энергии пенсионеру вообще не требовалось. Техусловия нужно получать только при подключении общедомового прибора учета.Каргапольцев даже написал письмо в Минстрой РФ, который регулирует сферу ЖКХ, с просьбой о разъяснении этих двух постановлений. Руководитель правового департамента Минстроя РФ подтвердил, что для индивидуального узла учета тепловой энергии не нужны ни техусловия, ни проект.После суда в Кемерово пенсионеру из Каменска пришлось пройти еще не одно судебное заседание, пока судьи наконец-то разобрались в применении постановлений, регулирующих предоставление коммунальных услуг.13 января 2023 года прибор учета тепловой энергии у Георгия Ивановича наконец-то ввели в эксплуатацию.- Платежи за горячую воду жителю не начисляются с момента составления акта от той же даты, согласно которому в жилом помещении отсутствуют точки водоразбора горячего водоснабжения. Оказание потребителю услуги по горячему водоснабжению приостановлено согласно его заявлению, - сообщили «Номер один» в ТГК-14.Как стало известно «Номер один», с похожей проблемой – отказом ввода теплосчетчика в эксплуатацию сталкиваются многие, в Улан-Удэ это, в частности, ряд новоселов микрорайона Верхняя Березовка. Хватит ли у людей терпения, как у каменского пенсионера, отстаивать свои права, покажет время.Фото: «Номер один»