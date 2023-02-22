В Бурятии задержан сельчанин по подозрению в убийстве сожительницы

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту убийства жительницы села Верхняя Иволга. Подозреваемому инкриминируется часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 44-летний местный житель. На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.По данным следствия, 20 февраля вечером между находившимися в состоянии алкогольного опьянения подозреваемым и его 48-летней сожительницей произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина взял нож и топор и нанес ими множественные удары по голове и шеи потерпевшей. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: pixabay.com