Общество 22.02.2023 в 16:36

В Улан-Удэ похоронили военного, который подобрал на СВО щенка

Напомним, питомца погибшего солдата везут с Украины в столицу Бурятии
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Текст: Алена Завывалова
В Улан-Удэ похоронили военного, который подобрал на СВО щенка

В местном паблике «Мемориал памяти военным из Бурятии» рассказали о жизни солдата, которого звали Дроздов Станислав Петрович. Мужчина погиб на спецоперации в Украине.

В Улан-Удэ с Украины везут собаку, чей хозяин погиб на СВО
20.02.2023 в 11:32
Как сообщал «Номер один», на днях в местных соцсетях поделились печальной историей – из Украины в Улан-Удэ волонтеры везут маленького щенка, чей хозяин погиб на СВО. Малышку подобрал бурятский военнослужащий в зоне боевых действий. Им был Станислав Дроздов. Он очень привязался к животному и даже дал ему ласковую кличку Доча.

Станислав Дроздов родился 10 октября 1985 года в Улан-Удэ. Он был третьим ребенком в семье.
Учился в школе-гимназии №29. В 17 лет остался круглым сиротой, всю жизнь заботился о младшем брате. С 2004 по 2006 годы проходил срочную службу в ВМФ Тихоокеанском флоте - в городах Владивосток и в Камчатском крае. Окончил службу в звании боцман.



Работал по строительству и ремонту домов и квартир. Уезжал в командировки в другие города. Во время частичной мобилизации 28 сентября 2022 года его младшему брату пришла повестка по мобилизации. Стас не захотел отпускать брата одного. Сам пошёл в военкомат и попросил повестку, чтоб поехать с братом. Попал в 29-ю армию гранатометчиком. А погиб он 2 февраля под Волновахой 2023 года.

«Сослуживцы вспоминают его как доброго и смелого человека — во время вылазки за провиантом, он даже снял с себя бронежилет, чтобы принести больше еды. Родные, близкие, друзья до сих пор не могут поверить, что его больше нет.Стас был очень добрым, весёлым, и сильным мужчиной. Семьёй обзавестись не успел, хотя очень хотел. У него остались две сестры, брат, четыре племянницы, и племянник.Награждён орденом Мужества посмертно», 

- рассказывают о Станиславе Петровиче.
Прощание состоялось 20 февраля 2023 года. Несколькими днями ранее стало известно, что сестра Станислава решила любыми путями забрать собаку, которую брат подобрал в зоне боевых действий в память о нем.


«Однажды боец подобрал щенка, назвал Дочей. В письмах домой просил прислать ошейник и витамины для любимицы. Погиб Стас от шального осколка. Сестра солдата попросила зооволонтёра Алёну доставить Дочу к ней. И всё получилось — собака уже преодолела путь от Волновахи до Донецка, Ростова и Москвы. Через несколько дней она уже прибудет в Улан-Удэ», 

- напоминают в группе
Фото: Мемориал памяти военным из Бурятии; скриншот из видео Babr Mash

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