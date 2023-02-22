Общество 22.02.2023 в 17:01

В Бурятии нацпарк «Тункинский» оштрафовали за опасную свалку

Доводы учреждения о том, что мусор здесь был до передачи ему этой земли, не помогли
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии нацпарк «Тункинский» оштрафовали за опасную свалку
В суд обратилось управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось. Оно требовало взыскать с ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» вред, причиненный окружающей среде, который оценили в 119 834 рублей 40 копеек.

Поводом стало расследование надзорного ведомства, в результате которого проверяющие обнаружили несанкционированную свалку на территории нацпарка.

«На загрязненном земельном участке установлено превышение в сравнении с фоном по нитратам в 1,2 раза; по меди в 1,5 раза (загрязненный земельный участок на глубине от 0,05 до 0,20 м 1,2 раз), и цинку в 1,2 раза, по кадмию превышению ПДК в 1,9 раз (загрязненный участок на глубине от 0,05 до 0,20 м. превышение ПДК 2,8 раз), по никелю превышение 1,4 раз (загрязненный земельный участок на глубине от 0,05 до 0,20 м. превышение 1,1 раз)», - описывало ситуацию ведомство.

Суд однозначно постановил – взыскать с ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» требуемую сумму. Но бюджетное учреждение решило не сдаваться, и отправилось с жалобой в Верховный суд республики. Где рассказали, что свалка была образована до передачи земель национальному парку «Тункинский».

«Национальный парк является правообладателем земельного участка, на котором расположена первая свалка. Свалка, которая рассматривается в данном деле находится на неразграниченных землях, т.е. земельный участок, который был предоставлен в постоянное бессрочное пользование не совпадает в границах с нацпарком образованным в 1991 г., которыми уполномочена распоряжаться Администрация МО СП «Туран», - отмечали представители нацпарка в суде.

Впрочем, Верховный суд оставил решение суда первой инстанции в силе, а значит заплатить все же придется.

Фото: «Номер один»

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