В Бурятии перед 23 февраля поздравили 97-летнюю снайпершу - ветерана Великой Отечественной войны

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Восточно-Байкальского СОТ Восточного МСУТ СК России навестили ветерана войны Полину Степановну Брянскую

Полине Степановне 97 лет. В годы Великой Отечественной войны она служила снайпером в 4-м взводе 236-го стрелкового полка 69-й армии 1-го Белорусского фронта.

«В 1943 году Полина Степановна, окончив девять классов, поступила в техникум, но вскоре, едва ей исполнилось 18 лет, отправилась в Подольск на учебу в центральную женскую школу по подготовке снайперов. После окончания школы, получив звание старшего сержанта, была отправлена на фронт. Она вспоминает, как девушки служили наравне с мужчинами, редко спали из-за холода и голода. Когда войска стояли в обороне, она с фронтовыми подругами-снайперами искала укрытия, осматривала местность и уничтожала врагов. Во время боя выносила раненых солдат и передавала медицинской бригаде», - рассказали в ведомстве.

На своем боевом пути ветеран не дошла 30 километров до Эльбы. 9 мая 1945 года, в День Победы, она еще двигалась на запад, танки шли навстречу, все в сирени, и бойцы кричали: «Война закончилась!» - рассказывает Полина Степановна. На родину она и ее боевые товарищи возвращались пешком, 1,5 месяца. Мимо населенных пунктов они шагали строем с песнями как освободители.

Полина Степановна награждена медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», орденом Отечественной войны, медалью Жукова.

Офицеры СК поздравили ветерана с Днем защитника Отечества, пожелали ей крепкого здоровья, долголетия, хорошего настроения и неиссякаемой энергии. Полина Степановна поблагодарила гостей за оказанное внимание и добрые слова.









Фото: Восточно-Байкальский СОТ Восточного МСУТ СК России