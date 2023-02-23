Бурятия столкнется с массовым чипированием

Регистрация сельскохозяйственных животных будет обязательной с 1 сентября 2023 года. Владельцы будут обязаны бирковать или чипировать свое животное и передавать данные в Федеральную государственную информационную систему «ВетИС» в области ветеринарии.



Необходимость регистрации животных связана с эпидобстановкой. Вспышки заболеваемости между особями происходят каждый год и приводят к экономическому ущербу государства.



К примеру африканская чума свиней в 2021 году стала причиной ущерба для экономики России, который оценили в 1,9 млрд рублей.



В конце 2021 года в Бурятии произошла вспышка эпидемии среди скота. Страшной болезнью оказался узелковый дерматит. Он поражал овец, свиней и коров. Трупы зараженного скота сжигали, ущерб был свыше 62 млн рублей.

Данную поправку внесут в ФЗ «О ветеринарии», у каждого сельскохозяйственного животного появится уникальный буквенно-цифровой номер.

Фото: Номер один