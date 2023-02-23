В Бурятии мужчины хотят стать водителями, машинистами и менеджерами

Эксперты платформы по онлайн поиску и подбору специалистов, ко Дню защитника Отечества проанализировали резюме соискателей-мужчин из Республики Бурятия. Они выясняли, какие профессии выбирали мужчины за последний месяц и на какую зарплату рассчитывали.



Самой востребованной оказалась профессия - водитель. Именно ее за последний месяц выбирали 9,2% мужчин региона. На втором месте оказалась специальность - машинист. Поездам отдали свое предпочтение 3,5% мужчин нашей республики. Почетное третье место получил род деятельности - менеджер по продажам. Гордые 2,4%.

Также в топ-10 популярных профессий вошли разнорабочий, курьер, кладовщик, электромонтажник и программист.

Касаемо денежного вознаграждения за труды, аппетит оказался переменчив. Ожидаемая зарплата специалистов колеблется от 15 до 200 тысяч рублей. При этом средняя ожидаемая заработная плата мужчин по региону - 60 тысяч рублей. Также эксперты выяснили, что каждый третий российский мужчина работает ради семьи. Между тем, среди женщин по этой причине оказалось, что работает только 14% россиянок.









Фото: Номер один